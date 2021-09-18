Украинцам вернут часть уплаченных налогов на банковскую карту: куда подавать заявление

Украинцы, которые платили ипотеку, тратили деньги на образование, медицину или страховку, имеют право вернуть часть уплаченных налогов. Налог на доходы физических лет (НДФЛ) переведут на банковскую карту.

Об этом говорится в Налоговом кодексе. Размер компенсации посчитают по формуле: потраченная сумма умножить на 18%. Как получить компенсацию:

обратиться в налоговую по месту регистрации;

заполнить декларацию;

подтвердить расходы, за которые можно получить компенсацию;

в течение 60 дней получить средства на банковский счет.

Обратиться за компенсацией за 2020 год можно до конца 2021-го. Получить можно компенсацию только в том случае, если потратить деньги в украинской компании. Те, кто прошли лечение, например, в Германии, на компенсацию налогов права не имеют.

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Также стоит отметить, что для получения возврата налогов нужно предоставить квитанции, справки, которые подтверждают расходы. Многие украинцы о такой возможности не знают, в то время как в странах ЕС, США, возврат налогов для многих семей является существенным доходом семьи.

"Необходимо подать заявление с указанием номера счета в учреждении банка, на который будет перечислена скидка. Налог подлежит возврату в течение 60 календарных дней со дня подачи декларации", – поясняют в налоговой.

Напомним, также с 1 сентября украинцам начали начислять штрафы за неуплату налогов на квартиру. Размер штрафа зависит от того, как сильно был просрочен платеж.

В Верховной Раде готовятся к рассмотрению налогового законопроекта № 5600 – 13 сентября начались обсуждения документа в профильном комитете. Депутаты уже предложили убрать из проекта нормы об уплате НДС застройщиками, о налогообложении продажи сельхозпродукции и самозахваченной земли.