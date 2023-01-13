От украинских беженцев требуют вернуть выплаты в Польше: кто должен отдать деньги

Некоторые украинские беженцы, которые получали выплаты в Польше, а после вернулись на родину или сменили страну пребывания, получают письма с требованием вернуть деньги. Обращения направляет польский орган соцстрахования ZUS.

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Речь идет о выплатах ежемесячного пособия на детей до 18 лет в размере 500 злотых (около 4200 грн). Об этом рассказала юристка Виктория Коретник.

При выезде из Польши в Украину беженцы должны сообщать ZUS, чтобы та прекратила им выплаты. Однако украинцы, которые выехали еще летом, жалуются, что несмотря на соблюдение всех требований им все равно начислили лишние выплаты, а теперь требуют их вернуть.

"Выехали из Польши телом. Был предупрежден ZUS и закрыт банковский счет... В январе пришло письмо с требованием вернуть средства, к которым я не имею доступа, и о наличии которых не знала", - обратилась к юристке украинка.

Как объяснила Коретник, выплата могла прийти за месяц, пока беженцы еще были в Польше. "Однако, если за месяц, следующий за месяцем, в котором гражданин Украины уехал из Польши, ему была выплачена помощь 500+ или другие социальные выплаты, она считается такой, на которую он не имел права, и эти средства нужно вернуть", – отметила специалистка.

Также она разъяснила, как именно вернуть выплаты в ZUS. Для этого деньги нужно отправить на банковский счет 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. Если перевод осуществляется с зарубежного банковского счета, например, с украинского, перед номером счета следует добавить PL.

В данных платежа следует нужно код BIC (SWIFT): BPKOPLPW. В назначении платежа – имя и фамилию получателя помощи, номер дела, а также приписку: 500.

Однако если у украинца больше нет доступа к счету или личному кабинету ZUS, нужно обращаться непосредственно в организацию. Сделать это дистанционно можно тремя способами:

написать на электронную почту [email protected];

позвонить на горячую линию по тел.+48 22 444 02 55 с понедельника по пятницу (8:00-18:00);

написать обращение на сайте ZUS.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января в Германии увеличили размер выплаты для нуждающихся граждан. Также на такую помощь могут рассчитывать украинские беженцы, которые получили официальный статус.

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