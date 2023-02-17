Украинцам в марте проведут масштабный перерасчет пенсий: кому поднимут выплату на 1 тыс. грн

В Украине с 1 марта прибавку в размере около 1 тыс. грн к пенсии смогут получить те, у кого выплата, посчитанная по формуле, составляет около 5 тыс. грн. Каждый пенсионер получит индивидуальную сумму прибавки, она будет зависеть от целого ряда показателей.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Полная пенсия (которую украинец получает на руки) состоит из того размера выплаты, который рассчитали по формуле, и всех возможных прибавок. Повышать в результате индексации будут не полную пенсию, а именно тот размер, который рассчитали по формуле.

Итак, согласно формуле и возможного повышения на 20% (оценки озвучены в Минсоце, также есть предположения, что индексация будет на уровне 22-24%):

прибавку в 800 грн к пенсии получит тот украинец, у которого сейчас пенсия составляет 4 тыс. грн.

без прибавки останутся те, кто вышел на пенсию по специальным правилам (среди них чиновники), а также украинцы, которые по формуле заработали на пенсию, размер которой ниже 20%;

прибавку в 1 тыс. грн получат те, у кого пенсия по формуле составляет около 5 тыс. грн.

Индексация пенсий состоится в марте. Уже повышенные выплаты украинцы вероятно получат уже в апреле. Точный расчет, условия повышения и т.д. станут известны уже в ближайшее время.

Плохая новость состоит в том, что это будет чуть ли не единственным существенным повышением выплат в сложном 2023 году. Из-за полномасштабной войны, которая развязала России, украинская экономика потеряла львиную долю ВВП, сократились поступления в бюджет, снизилось количество рабочих мест.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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