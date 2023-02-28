Украинцам установят новые пенсии: некоторым увеличат на 1500 грн

Украинцам с наименьшими пенсиями проиндексируют выплаты почти на 20%. Ранее они под индексацию не попадали – размер выплат таким гражданам пересматривался вместе с прожиточным минимумом. Максимальный размер индексации составит 1,5 тысячи гривен.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. Там отметили: повышение размера пенсий состоится для 10,5 млн. пенсионеров.

"Индексация пенсионных выплат является одним из ключевых инструментов поддержки финансово наименее защищенных граждан, которые уже не могут работать и часто полностью зависят от пенсионных выплат. Так, в 2023 году впервые будет осуществлена индексация самых низких пенсий. Включение таких выплат в периметр индексации позволяет обеспечить рост наименьших пенсий", – говорится в сообщении.

Кому проиндексируют пенсии

Как пояснили в министерстве, индексация коснется 5,2 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена согласно Закону №1058 до 2020 года. Для них повышение пенсии будет осуществляться через индексацию на 19,7% от показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия.

Также на 19,7% вырастут пенсии у 4,2 млн украинцев за счет увеличения фиксированного размера минимальных пенсионных выплат. Речь идет, объясняют в министерстве, о минимальных пенсиях, "размер которых уже включает государственную доплату к гарантированному государством минимальному размеру".

"Для таких пенсий рост будет составлять от 420 до 520 грн. По сравнению с размерами пенсий, установленными на 1 марта 2022", – отметили в Минсоце.

Весь размер выплаты проиндексируется и для 0,5 млн пенсионеров силовых ведомств. А кроме того, для 94,5 тыс человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Кому добавят более 100 грн

В то же время в министерстве уточнили: 0,5 млн получателей пенсий, которым выплаты были назначены в 2020-2022 годах, получат повышение в 100 грн. "Сами выплаты для них не будут индексироваться, поскольку они уже получают пенсию значительно выше, чем те граждане, которые имеют такой же стаж и соотношение зарплаты к средней заработной плате в стране, но вышедшие на пенсию в разные годы", – подчеркнули в Минсоце.

Там объяснили: это обусловлено тем, что пенсии для таких украинцев исчислены из более высокой, чем в предыдущие годы, средней заработной платы. Следовательно, индексация пенсионных выплат привела бы к увеличению разрыва между ними и другими пенсионерами.

В то же время, отмечается, правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий в 1,5 тыс. грн – для всех получателей пенсии и страховых выплат, независимо от категории. Это, утверждается, позволит "честнее распределить имеющийся финансовый ресурс на осуществление индексации и не оставить в стороне тех граждан, которые получают наименьшие выплаты".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторые пенсионеры пройдут проверку в результате плановой верификации. Ее проводит Министерство финансов, а данные передают Минсоцу.

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