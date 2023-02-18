В Украине проверят часть пенсионеров: чего ждать и кто лишится выплаты 

В Украине в рамках верификации проверка может коснуться пенсионеров, которые находятся на неподконтрольной территории. При этом массовой проверки всех пенсионеров на предмет легальности получения выплат ожидать не стоит.

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Об этом Громадське Радіо рассказал заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк. Однозначно каждого пенсионера проверять не будут.

"Проверять могут граждан, которые находятся на временно неподконтрольной территории Украины и будут проверять пенсионеров, которые долгое время не обращаются в отделение почты, а им там начисляется их выплаты. Все остальные – в индивидуальном порядке. Массовой проверки пенсионеров пока не предвидится, и нет таких оснований", – говорит Цымбалюк.

Также он объяснил, что делать украинцам, которые находятся за границей и не успели оформить выплаты на карты и уехали за границу.

"В этом плане есть проблема, особенно, когда граждане не успели оформить выплаты на карточки и уехали за границу, тогда есть проблемы. Проблема существует также у тех граждан, которые не успели оформить пенсию, а находясь за границей, достигли пенсионного возраста", – отметил он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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