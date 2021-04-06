Украинцам урежут больничные: что предлагают в Минсоце

В Украине первые пять дней болезни оплачивает работодатель, а за каждый следующий – Фонд социального страхования, которому работники платят взносы с каждой зарплаты. По новым правилам Минсоцполитики предлагает первые 10 дней оплачивать работодателю.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Фактически это приведет к тому, что за счет социального страхования будут оплачивать только серьезные заболевания, поясняет бывший министр социальной политики Андрей Рева.

"Какой работодатель будет терпеть сотрудника, который 10 будет болеть за его счет. Увеличение до 10 дней очень спорно, я бы это не поддерживал. Это означает, что больничный будет оплачиваться только по серьезным случаям. А простое ОРВИ будет оплачивать работодатель", – поясняет политик.

Снизят и сам размер больничных. Их жестко привяжут к стажу:

50% средней заработной платы – если есть до 5 лет стажа ( сейчас до 3 лет );

60% средней заработной платы – от 5 до 10 лет ( сейчас от 3 до 5 лет );

70% средней заработной платы – от 10 до 15 лет ( сейчас от 5 до 8 лет );

80% средней заработной платы – от 15 до 20 лет;

100% средней заработной платы – от 20 лет (сейчас от 8 лет).

К примеру, сейчас с 8 годами стажа и с белой зарплатой в 8 тыс. грн на больничном можно получать полную зарплату. А по новым правилам – больничный будет считаться из зарплаты в 5,6 тыс. грн (70% от 8 тысяч).

Такое новшество не поддерживают профсоюзы. Как рассказал замглавы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин, во многих других странах нехватку средств для социального страхования компенсируют из бюджета, украинцам же предлагают наоборот, сократить размер выплат. "Такая градация очень дискуссионная. Говорить, что 100% платить будут при условии стажа от 20 лет, это очень дискуссионно", – говорит Шубин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минсоцполитики сообщили, что пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации в Фонде социального страхования.