Пенсии по потере кормильца существенно вырастут: кому и сколько добавят в Украине

В Украине сбираются кардинально изменить подход к назначению пенсии по потере кормильца согласно "военному" закону № 2262, вследствие чего размер выплаты существенно повысится. Если сейчас такой вид пенсии назначается одному из нетрудоспособных членов семьи погибшего (умершего) кормильца, то в правительстве предлагают делать такие выплаты каждому члену семьи, утратившему трудоспособность.

Об этом идет речь в проекте закона "О внесении изменений в Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" относительно пенсий по случаю потери кормильца", который разработали в Минсоцполитики. Документ обнародован на сайте ведомства для общественного обсуждения.

В частности, законопроектом предлагается установить такие размеры пенсий членам семьи погибшего (умершего) кормильца:

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Родителям (одному из родителей), жене (мужу), которые достигли пенсионного возраста, а также одному нетрудоспособному члену семьи (кроме родителей, жены/мужа) – в размере 70% дохода кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не меньше 2 размеров минимального прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас один размер составляет 1854 грн, а с 1 декабря – 1934 грн). Если в семье есть двое и больше нетрудоспособных членов семьи (кроме родителей, мужа/жены), то каждому и них полагается по 50% дохода погибшего (умершего) кормильца, но не меньше 2 размеров минимального прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

К другим нетрудоспособным членам семьи (кроме родителей, жены/мужа) закон № 2262 относит детей, внуков, сестру/брата, если они не достигли 18 лет, либо независимо от возраста, если они являются лицами с инвалидностью (при условии, что у них нет трудоспособных родителей).

Сейчас действует норма, согласно которой право на пенсию в размере 70% зарплаты имеет лишь один член семьи, утративший работоспособность, а если таковых двое и больше – то пенсия назначается в размере 90% дохода кормильца на всех, и распределяется между членами с таким расчетом, чтоб каждому досталось не менее 40%.

Кроме того, сейчас нет минимальной границы размера для части совместной пенсии по потере кормильца, а с принятием закона такой размер не сможет быть меньше двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. То есть, если бы предлагаемые проектом нормы действовали на данный момент, то размер пенсии по потере кормильца, независимо от процентов и распределения на части между всеми членами семьи, был бы не меньше 3708 грн.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он разработан по результатам встречи Президента Украины с представителями семей защитников, где, в том числе, обсуждались вопросы по пенсионному обеспечению членов семей погибших добровольцев, которые брали участие в АТО и ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине задним числом проведут перерасчет пенсионных выплат военнослужащим разведывательных органов, которые вышли на заслуженный отдых и получают пенсию согласно "военному" закону № 2262. Доплату начислят на выплаты, осуществленные с 1 августа 2021 года.