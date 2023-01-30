Поможет пережить холод: украинцам рассказали, какой одеждой запастись лучше всего
Чтобы пережить холода и связанные с российскими обстрелами отключения электричества, следует запастись теплой одеждой. Лучше всего для этого подойдут изделия из флиса – в такой одежде и очень и тепло, и свободно двигаться.
Кроме того, рассказывают эксперты Visit Ukraine, теплую одежду следует комбинировать с одеждой, которая приятна к телу. Так будет комфортно и тепло.
Также рекомендуется приобрести комплект термобелья. При его выборе же следует обратить внимание на содержание шерсти в изделии.
"Самым теплым будет белье из шерсти мериноса, но и самым дорогим. Бюджетный вариант – термобелье на микрофлисе. Существует также и термобелье по синтетике – оно подходит только для активного спорта или досуга. Она категорично не подойдет для утепления в домашних условиях", – объясняют авторы материала.
Важно также подготовить место для сна. Спать в тепле помогут:
- спальник – если человек в спальнике не замерзает в походах, то в комнате тоже будет комфортно. Вкладка для него должна быть из специальной ткани или микрофлиса – путешествиях его используют как постельное белье, а вашей кровати он прибавит несколько градусов;
- палатка – от дыхания она быстро нагреется, поэтому спать в ней может быть теплее, чем прямо в постели;
- грелка. Если у вас нет специальной грелки, можно набрать в бутылку горячую воду.
Кроме того, отмечается, следует подготовить все необходимые вещи. В частности:
- удобную обувь;
- теплую одежду;
- средства личной гигиены;
- павербанки;
- газовые горелки баллоны;
- свечи;
- электрогенераторы;
- фонари;
- солнечные панели.
Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы избежать переохлаждения на улице, нужно придерживаться нескольких правил. В частности, не пить алкогольные напитки, а также постоянно двигаться.
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