Украинцам пересчитали часть пенсий: кто получит почти на 3 тыс. грн больше с января

В Украине с 1 января 2022-го повысили пенсии ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также выплаты родителям, жене (мужу) защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС. К примеру, для "чернобыльцев" средняя прибавка составила 2,9 тыс. грн.

Об этом сообщает "Пенсионный курьер". Так, минимальный размер пенсии по утрате кормильца (для членов семей погибших воинов) составляет 7,8 тыс. грн. Средний размер повышения составил 1,89 тыс. грн для 3,3 тыс. человек.

Из них повышены пенсии:

до 1000 грн – 115 человек;

свыше 1000 грн – 3 246 человек.

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Кроме того, 21 204 чернобыльцев получили повышение своих выплат. Средний размер прибавки – 2 903,21 грн, из них повышены пенсии:

на сумму до 1000 грн – 2 246 человек;

на сумму свыше 1 000 грн –18 958 человек.

Отметим, такое повышение коснется только незначительного количества украинцев. При этом минимальную выплату в 2022 году увеличат всего на 159 грн. А из-за фактически замораживания минимальной зарплаты пенсии тем, кто выполнил требования по стажу и достиг 65-летия, увеличится всего лишь на 80 грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.