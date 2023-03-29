Украинцам с детьми раздадут по 7 тыс. грн: кто может получить и сколько заплатят на человека 

Украинцы, которые вынуждено поменяли место жительства (переселенцы), имеют право на ежемесячные выплаты. Размер выплаты на трех человек (два взрослых и ребенок) составит 7 тыс. грн.

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Как сообщают в Минсоце, для оформления справки и получения ежемесячного пособия на проживание ВПЛ документы можно подать лично или зарегистрироваться онлайн. Помощь от государства на проживание внутри перемещенным лицам предоставляется ежемесячно в размере:

2000 грн на взрослого человека;

3000 грн. на ребенка или человека с инвалидностью.

Для подачи заявления нужны документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие регистрацию лица в населенном пункте, который был оккупирован или продолжаются активные боевые действия. Подать заявление оффлайн можно:

непосредственно в ЦНАПе того общества, где находится переселенец;

через управление соцзащиты населения;

через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Такое заявление можно подать онлайн – через приложение "Дія". Для этого необходимо авторизироваться и выбрать услугу "Помощь для ВПЛ". В приложении услуга комплексная: получение справки ВПЛ и выплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, внутренне перемещенных лиц в Украине начали проверять по спискам. В результате некоторые переселенцы лишатся выплат.

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