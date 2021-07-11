Украинцам резко повысят налоги за квартиры: сколько заплатим за 2021-й

Украинцы летом 2022-го должны будут заплатить налоги за свои квартиры и дома. Ставка налога увеличится с 70,8 до 90 грн за квадрат.

Это следует из в 265-й статьи Налогового кодекса.. Так, размер налога привязан к минимальной зарплате. В 2022-м нужно будет заплатить за 2021-й и ставка налога будет зависеть от ее размера по состоянию на январь этого года.

Кто должен заплатить?

Те, кто владеет квартирами площадью от 60 квадратных метров и домами от 120 квадратных метров. Если есть и дом и квартира, то норма составит 180 квадратов.

Видео дня

Сколько и когда нужно заплатить?

Платить нужно только за "лишние" квадраты. То есть те, которые превышают норму. Например, если у вас есть квартира площадью 100 квадратных метров, то заплатить нужно за 40 квадратов. В этом году это 2 832 грн, а в следующем уже 3 600 грн. Квитанции придут до 1 июля 2022-го (за прошлый год они уже пришли в этом). А на уплату налога дадут 60 дней.

Куда идут собранные налоги?

Налог пополняет местные бюджеты. Кроме того местная власть имеет право уменьшить ставку налога или увеличить норму по площади.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в этом году украинцы уже получили платежки за недвижимость. Те, кто не заплатит, вынуждены будут отдать больше (с учетом штрафа и пени).