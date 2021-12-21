Украинцам резко пересчитают зарплаты в декабре: кто и сколько получит

В Украине средняя зарплата в декабре 2021-го увеличится на 15%. Такой резкий взлет связан с годовыми премиями и 13-й зарплатой, которую традиционно учитывают при расчете средней по стране.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как видно на графике, прошедшие два года скачок средней зарплаты повторялся в одно и то же время – декабре. Здесь стоит учитывать, что статистика показывает зарплату исходя из общего фонда оплаты труда. То есть всю сумму, которую заплатили украинцам, делят на количество сотрудников. И эта общая сумма (фонд оплаты труда) включает премии и бонусы.

В этом же году накладывается еще и повышение "минималки" с 1 декабря до 6500 грн. Потому эксперты прогнозируют, что за декабрь показатели средних зарплат будут существенно выше, чем в октябре-ноябре.

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Данные за ноябрь Госстат еще не опубликовал, но в октябре в среднем украинцы получали 14 045 грн. Как прогнозирует директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, в декабре средняя зарплата, как обычно, вырастет примерно на 15%.

В целом же существенную прибавку в доходах украинцы ощущают мало. "Если человеку прибавили каких-то 500 грн, он не понесет это в банк, – говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Люди все это несут на рынок, все эти доплаты забираются у людей через ажиотажный спрос и цены. Тот, кто хорошо зарабатывает, и дальше имеет хороший доход, а социально-незащищенные слои населения остаются бедными".

Как сообщал OBOZREVATEL: