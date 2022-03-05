Украинцам разрешили вывозить валюту и золото за границу без подтверждающих документов

Нацбанк разрешил украинцам не предоставлять подтверждающие документы при вывозе валюты или золота за границу. Ранее документы физлица должны были показывать при перемещении ценностей на сумму больше 10 тыс. евро.

При этом требование декларирования валютных ценностей стоимостью свыше 10 тыс. евро остается действующим. Также НБУ разрешил украинцам совершать операции по перечислению денег в иностранной валюте на счета Кабмина и других госорганов Украины, созданные для гуманитарной помощи, говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Требование о предоставлении гражданами подтвердительных документов банков отменяется на период военного положения. Национальный банк Украины также:

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разрешил банкам покупать наличную гривню у иностранных финучреждений за безналичную иностранную валюту в объеме до 1 млн евро в день;

уточнил порядок сделок с банками по покупке и продаже долларов США и евро, осуществляемых НБУ;

расширил перечень исключений в запрет, касающийся проведения учреждениями торговли валютными ценностями по поручению клиентов;

уточнил, что доступ к индивидуальным сейфам для хранения ценностей клиентов и дальше будет осуществляться в бесперебойном режиме (если нет прямой угрозы жизни и здоровью населения).

Как сообщал OBOZREVATEL, на два спецсчета Национального банка Украины – в помощь украинской армии и на гуманитарные нужды – продолжают поступать средства. Деньги шлют и из Украины, и из-за границы.

Для помощи армии перечислено почти 10 млрд грн в эквиваленте. Остаток на спецсчете по состоянию на 5 марта составляет 4,3 млрд грн.