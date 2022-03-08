Украинцам разрешили оформлять переадресацию пенсий онлайн: как это сделать

В Украине, несмотря на военное положение, вовремя началась выдача пенсий и других социальных выплат. Те, кто получают пенсии на почте и изменили свое место пребывания во время войны, теперь могут сделать переадресовать выплаты онлайн.

Сделать переадресацию можно на сайте "Укрпочты". Понадобится ввести контактные данные, указать новый адрес и выбрать способ доставки пенсий.

"Укрпочта" призывает украинцев украинцев выбирать вариант получения пенсии в отделений, ведь почтальонов не хватает. На каждую выплату (пенсия, субсидия и т.д.) нужно подавать отдельную заявку.

Как сообщал OBOZREVATEL, начисления на банковские карточки осуществляются в обычном режиме. И это самый безопасный способ получить выплаты, ведь для этого не нужно выходить из дома.

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