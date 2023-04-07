Украинцам раздают по 6600 грн от французской организации: кто может получить деньги

Украинцам продолжают выплачивать помощь от международного французского фонда ACTED. Речь идет о выплате 6600 грн один платежом. Деньги предоставляют украинцам, которые были вынуждены покинуть одну из восьми областей Украины.

Видео дня

Сумма выплаты, как и у других международных организаций, рассчитана, исходя из предоставления 2200 грн в месяц в течение трех месяцев. Организация оказывает финансовую поддержку переселенцам, которые выехали из следующих областей: Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской, Херсонской.

Однако не любая семья ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) может рассчитывать на выплату. Домохозяйство также должно относиться к одной из таких категорий:

одинокие матери или родители, воспитывающие детей;

одинокие пожилые люди (60 лет и старше);

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

многодетные семьи;

семьи с беременными и кормящими женщинами;

семьи с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении;

семьи, у которых из-за боевых действий полностью или частично было повреждено жилье.

Сумма за все три месяца выплачивается одновременно в размере 6600 грн. Оплата производится через отделения Ощадбанка, "Укрпочты" или же на карту Ощадбанка.

Чтобы подать заявку на выплату, нужно обратиться по телефонам 0 800 334 589 (горячая линия) или 0 800 336 936 (колл-центр). Заявление рассматривают в течение месяца. После этого на мобильный телефон просителя приходит сообщение с подтверждением или отказом в предоставлении выплаты.

Агентство по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED) – французская частная, неправительственная, неполитическая и некоммерческая организация, основная цель которой – помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине расширили программу безвозвратных грантов на открытие собственного бизнеса. В частности, были увеличены суммы грантов для ветеранов – максимум до 1 млн грн, а для членов их семей – до 500 тыс. Кроме того, теперь можно выдавать деньги бизнесу, который находится на территориях возможных боевых действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!