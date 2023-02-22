В Украине задерживают выплаты переселенцам: в Кабмине рассказали, что происходит и заплатят ли 

В Украине выплаты переселенцам выплачивают со значительной задержкой. В ответ на многочисленные жалобы в Мининтеграции сообщили, что на пособия уже выделили 5,5 млрд грн, однако казначейство в первую очередь выплачивает другие социальные выплаты.

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Как отмечают в пресс-службе министерства, при этом свои деньги получат и переселенцы. Несмотря на смещение сроков, деньги выделяют в полном объеме. "В Казначействе заверили, что в ближайшее время будут профинансированы выплаты ВПЛ", – отмечают в министерстве.

Отметим, украинцы, которые вынужденно выехали из оккупированных территорий, имеют право на ежемесячные выплаты от государства. Деньги будут платить до тех пор, пока территории не освободят от российских оккупационных войск. Для этого необходимо зарегистрироваться в Центре предоставления административных услуг в качестве переселенцев.

Каждый взрослый переселенец ежемесячно может получать 2 тыс. грн. На каждого ребенка выделяют 3 тыс. грн. На такую же сумму могут претендовать и украинцы с инвалидностью. Несмотря на задержки, все деньги выделяют из бюджета, а переселенцы получают свои выплаты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине переселенцы имеют право получить выплаты даже в том случае, если они не подавали дополнительное заявление. Для этого достаточно было предоставить заявление один раз, до 30 апреля 2022-го.

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