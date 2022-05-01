Украинцам рассказали, как снять наличку с карт разных банков: инструкция

Несмотря на войну, банковская система выстояла и продолжает исправно работать. И несмотря на то, что НБУ еще в самом начале призывал украинцев максимально использовать безналичные расчеты (из-за комендантского часа, блокпостов и прочих мер безопасности, было сложно организовать своевременный подвоз наличных в те же банкоматы), это не означает, что от налички стоит отказаться. Впрочем, единой инструкции ее выдачи для всех банков нет – поэтому у каждого из них есть особенности.

О них рассказали аналитики finance.ua. В частности:

ПриватБанк разрешает снимать со своих карт по 20 тыс. грн каждые 3 часа.

При снятии с "Карты для выплат" комиссии не будет. При снятии с карты "Универсальная" комиссия составляет 0,5% (до войны – 1%). "Таким образом, за несколько раз реально снять максимальный дневной лимит, установленный Национальным банком в 100 тыс. грн", – отметили аналитики.

monobank за снятие средств с "Белой" или "Черной" карт возьмет комиссию 0,5%.

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Снимать наличные в счет кредитных средств в данный момент запрещено распоряжением банка. Поскольку у него практически нет своих банкоматов, максимальная сумма снятия определяется исключительно настройками конкретного банкомата.

Альфа-Банк по карте White разрешает снять без комиссии до 30 тыс. грн в месяц; по карте Black – до 100 тыс. грн в месяц; по карте Graphite – до 150 тыс. грн в месяц.

"При этом в сутки банк разрешает снять с любой из этих карт не более 20 тыс. грн. Если нужна более крупная сумма, придется идти в отделение банка", – подчеркивают аналитики.

ПУМБ – максимальной суммой, которую можно получить со "ВсеКарты" за одно снятие в банкомате является 10 тыс. грн . Количество операций в сутки – до 10, но оно может быть увеличено.

Таким образом, за несколько раз реально снять максимальный дневной лимит, установленный Национальным банком в 100 тыс. грн.

Райффайзен Банк ограничил максимальную сумму, которую можно снять в его или чужих банкоматах с дебетовой карты в течение суток до 30 тыс. грн. При этом количество операций снятия – не ограничено.

Комиссия за снятие наличных с карт Райффайзена в настоящий момент не взимается. "Если понадобится снять больше, придется обращаться в отделение банка. Т.е., установленный Национальным банком лимит 100 тыс. грн с карты банка можно будет снять только в кассе отделения", – рассказали аналитики.

Ощадбанк – карты банка не подходят для снятия крупных сумм наличных. Банк установил месячный лимит снятия без комиссии с популярной карты пакета "Моя картка" в размере 20 тыс. гривен. В случае, если понадобится снять большую сумму, придется уплатить комиссию в размере 1%.

"Далеко не с каждой карты можно снять наличные без дополнительных комиссий. Например, при снятии с кредитной карты заемных денег придется заплатить комиссию в 4% (иногда даже больше). А единственная карта, с которой снимаются наличные, может выйти из строя, потеряться или по ней просто закончится срок действия. Поэтому желательно иметь под рукой карту, которую можно пополнять без комиссии. И с которой можно снимать наличные без комиссии в любом банкомате", – резюмировали аналитики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что НБУ разрешил банкам и обменникам с 14 апреля продавать населению наличную иностранную валюту (доллары, евро и пр.). В регуляторе считают, что это будет способствовать уменьшению возможностей для функционирования рынка нелегальных валютообменных операций и снижению рисков для граждан.