Украинцам проиндексируют пенсии: такой прибавки еще не было

В Украине с 1 марта должны провести индексацию пенсий. Ее размер согласно закону должен быть на уровне около 24%, точную цифру в правительстве еще не озвучили. Таким образом, это будет самым большим повышением с момента запуска индексации. Это позволит значительно поднять доходы большинства украинцев на заслуженном отдыхе. О том, как и кому пересчитают пенсии. читайте в материале OBOZREVATEL.

Видео дня

Мне повысят пенсию?

Все зависит от того, какой расчетный размер пенсии вы имеете. Речь идет о той сумме, которую Пенсионный фонд посчитал по формуле (средняя зарплата за три года умножить на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%).

Расчетный размер пенсии увеличивают в следующих случаях:

если расчетная пенсия ниже прожиточного минимума;

если есть стаж сверхнормы;

если есть доплата (например, для пенсионеров старше 75 лет, или для тех);

если пенсию назначили по специальным правилам и с надбавками (действовали разные формулы начисления пенсий).

В рамках индексации повышают не общий размер пенсии, а именно ту часть, которая рассчитана по формуле. И если размер прибавки больше, чем возможная выгода от индексации, пенсию пересматривать не будут.

Как посчитают размер повышения?

Размер индексации составляет половину от уровня прошлогодней инфляции и половины от темпов роста зарплаты за три года. В результате, из-за высокого роста цен в 2022-м, пенсии могут проиндексировать примерно на 24%. Это рекордный показатель с момента, как ввели процесс индексации.

Кто получит самую большую прибавку?

При пенсии в 4166 грн прибавка составит 1000 грн. Однако, если расчетный размер пенсии значительно меньше, чем минимальная пенсия, индексация может таких пенсионеров не коснуться. Чем выше пенсия, тем больше будет и размер повышения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!