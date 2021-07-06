Украинцам продают вредный сыр из белка и кокосового масла: для экономии производство изменили

В Украине производство сыров, изготовленных из молока, сократилось на 15%, при этом на 3% выросло количество сырных продуктов. Их изготовляют из белка и кокосового масла, в результате возникают трансгенные жиры. Они провоцируют появление сердечно-сосудистых заболеваний, возникновение холецистита, быстрое ожирение, атеросклероз.

Как говорится в публикации "Главком", настоящий натуральный сыр без добавок изготовлен из молока, включая сычужный компонент или его аналоги. Содержит закваску из кислого молока и щепотки соли. Однако из-за сокращения производства молока, высокой стоимости производства настоящих сыров, производители переходят на сырный продукт из растительных жиров.

"Обычно для его изготовления берут кокосовое масло. Иногда пользуются пальмовым маслом. Такой вид масел превращается в трансизомерные или трансгенный жир. Эти жиры легко провоцируют появление сердечно-сосудистых заболеваний, возникновение холецистита, быстрое ожирение, атеросклероз или, в некоторых случаях, тромбоз сосудов", – говорится в публикации.

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К слову, в 2020 году рекордно выросло производство растительного молока. По сравнению с 2019 годом объемы увеличились на 1259%. Объемы производства обычного молока за первые пять месяцев 2021 сократились на 5,2%.

Напомним, также растительные жиры добавляют в масло, что нарушает технологию его производства. Для экономии средств некоторые производители продают по цене настоящих молочных продуктов те, которые изготовлены вообще без молока.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как предпринимательница в Киевской области наладила производства фальшивого масла. Ее продукцию покупали даже госучреждения.