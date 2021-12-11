Украинцам продают колбасу с "иголками" костей, которые могут вызвать язвы: где лучше покупать

В Украине самая большая проблема в колбасе – использование мяса механической обвалки. При перемаливании костей остаются частицы, которые тонкие как "иголки" и могут вызывать язвы.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила Глава правления "Споживча довіра" Елена Куликова. Она советует покупать колбасу в проверенных местах, больших супермаркетах и обязательно в упаковке, на которой есть срок годности и состав.

По ее словам, в мясе механической обвалки часто встречаются костные включения, которые могут травмировать пищевод: "Во время перемалывания костей остаются маленькие неперемолотые частицы. Они могут быть 1-2 мм, тоненькие, как иголочки. Человек ест колбасу и эта иголочка может воткнутся в пищевод. Тогда образуются язвы, эрозии, свищи и так далее".

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По словам Куликовой, чаще всего такая проблема встречается в вареной колбасе, особенно первого и второго сорта. По словам эксперта, при ее производстве некоторые предприятия используют белково-жировые эмульсии, которые делаются из шкуры, жиров, субпродуктов. Наличие таких эмульсий дают возможность производителю снизить содержание мясного сырья в колбасе до 50%.

Что касается сырокопченых колбас, их фальсифицировать сложнее. Но для того, чтобы продлить срок годности продукта, в него добавляют большое количество усилителей вкуса, хотя в высших сортах их быть не должно.

"В то же время стоит помнить, что тот же глютамат натрия естественным образом присутствует в мясе. Если его доля составляет до 1000 мг на кг продукта – это абсолютно нормальная ситуация. Опасаться стоит высокого содержания глутамата – 4-5 тыс мг", – подчеркивает эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украину из Польши завезли курятину с сальмонеллой (present/25g). Мясо поставили в "Мясной торговый дом" (Киев) и "Ред Мит" (Запорожье). Всю продукцию продавцы обязаны изъять из оборота.