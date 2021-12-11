Украинцев предупредили о курятине с сальмонеллой: кто продает

В Украину из Польши завезли курятину с сальмонеллой (present/25g). Мясо поставили в "Мясной торговый дом" (Киев) и "Ред Мит" (Запорожье). Всю продукцию продавцы обязаны изъять из оборота.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Волынской области на официальной странице в Facebook. Производитель такой курятины – WCF Corp. Sp. z oo, Warszawa.

Отметим, это уже не первый случай, когда в Украине завозят курятину с сальмонеллой из Польши. По правилам, когда в любой из стран, куда поставлялась продукция, находят сальмонеллу, об этом сообщают всем, кто покупал такие продукты.

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"Мясной торговый дом" и "Ред Мит" обязаны изъять мясо из оборота и не имеют права его продавать. А если покупатели обнаружат его на прилавках, имеют право обратиться с жалобой к Госпродпотребслужбы. Например, контакты в Киеве: (044) 486-95-85, также можно написать на электронную почту info@kyiv-dpss.gov.ua.

Еще в сентябре в Украину из Польши ввезли более 4 тонн индейки, в которой нашли сальмонеллу (род бактерий). Изначально мясо попало на склады 2 компаний – ООО "Селмит" из Запорожья и "ФРОСТ 4" из Днепра. Но продукт может продаваться в любой торговой точке Украины. Зараженное мясо изымают из продажи.

Как ранее писал OBOZREVATEL, иногда фальшивое масло можно узнать по консистенции (оно мягче настоящего), цвету (оно не должно быть оранжевым) и цене (пачка не может стоить меньше 50 грн).