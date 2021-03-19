Украинцам продают фейковые результаты тестов на COVID-19: чем грозит

В Украине становится все больше сайтов, которые предлагают купить фальшивую справку об отрицательном тесте на COVID-19. Тем, кто изготовляет и продает поддельные медицинские справки может грозить арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы на срок до двух лет или штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Использование поддельных справок тоже наказуемо. "Не важно, кто сделал эту справку, важно что ее использовали, зная, что она поддельная. В этом случае может наступить уголовная ответственность для человека, который ее использует", – говорит директор адвокатского бюро "Цыпин и партнеры" Денис Цыпин.

За такое нарушение грозит:

штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн);

или арест на срок до шести месяцев;

или ограничение свободы на срок до двух лет.

Также из-за подделки документов можно вместо желанного путешествия получить длительный запрет на въезд в страну. "Во всех европейских странах обман работника таможенной или пограничной службы – это правонарушение. За него действительно может быть назначено наказание в виде недопуска в страну в течение 5 лет, из-за нарушения правил пребывания", – поясняет Цыпин.

"Рынок" поддельных справок в Украине процветает много лет. Потому нет ничего удивительно в том, что у нас достаточно просто купить справку об отрицательном тесте на COVID-19. Решить эту проблему нельзя точечно, отдельными задержаниями. Чтобы избавиться от фальшивых справок, нужно бросить вызов всей сфере производства "липовых" медицинских документов.

Напомним, Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружил фишинговую кибератаку, направленную на украинских пользователей. Основной темой было начало вакцинации от коронавируса.

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