Украинцам подсовывают фальшивые COVID-справки: как работает схема и что грозит покупателям

Украинцы могут легко найти в сети десятки сайтов, которые предлагают приобрести фальшивую справку об отрицательном тесте на коронавирус.

При этом мошенников, которые занимаются подделками, регулярно задерживают. К примеру, 18 марта правоохранители разоблачили двоих злоумышленников из Киева, которые продавали липовые справки по цене от 900 до 1500 грн.

Почему фальшивые тесты пользуются спросом и что грозит украинцам, которые их покупают – узнавал OBOZREVATEL.

"Рынок" поддельных медицинских справок в Украине существует не один год, и очень оперативно реагирует на новые вызовы. К созданию фальшивых COVID-справок подстегнули и условия, которые складывались от начала пандемии.

Изначально пункты тестирования не справлялись с нагрузкой. Результатов теста можно было ждать несколько дней, и до пересечения границы он мог стать недействительным, говорит координатор инициативы "Вместе против коррупции" Оксана Величко:

"Это явление вызвано, в частности, тем, что людям часто оперативно нужно получить справку, а лаборатории не всегда способны провести тест быстро. Например, люди из районного центра выезжают за границу, должны предоставить справку о тесте, сделанном не менее чем за 48 часов до пересечения границы, но не могут физически сдать такой тест, потому что лаборатории у них не работают в выходной или проведение анализа занимает более 48 часов. "Рынок", скажем так, "откликнулся на потребность". Очевидно, такая ситуация не оправдывает ни тех, кто покупает, ни тех, кто продает".

Купить справку об отрицательном результате теста на коронавирус проще всего в интернете, стоит лишь вбить в поисковик фразу "купить медицинскую справку". Затем пользователям сети отображаются предложения на разный вкус, даже с версией на английском языке.

Купить подделку можно за 400 грн, а при заказе нужно лишь указать контактные данные с номером телефона. Дальше с вами свяжутся для уточнения деталей. Пересылка – Новой Почтой, обещают на следующий день. Но подобные анонимные ресурсы выглядят не очень надежно. Есть и другие, более дорогие варианты.

Журналисты OBOZREVATEL проверили, как работает "рынок" и на своем опыте убедились, что фальшивую справку можно приобрести и в настоящих медицинских лабораториях, которые делают реальные тесты.

Мы провели подобный эксперимент в одной из лабораторий Киева, справка обошлась в 700 грн. Оплату за нее брали не как за традиционную услугу, а через пополнение мобильного телефона. Готовый документ мы забрали через день, в отделении лаборатории. Но отправить ее могли и почтой, как удобно клиенту.

В некоторых случаях фальшивые справки предлагают непосредственно турфирмы. Подобная история случилась с нашей героиней из Киева, которая не хочет разглашать свое имя.

"В столичной турфирме при покупке тура нам предложили сделать тест у них, и результат будет отрицательный, что обезопасит нас от потери денег за поездку. Стоит эта услуга 700 грн, а результат приходит на почту или Новую почту. Сейчас мы в Египте и отели здесь забиты туристами из Украины. Скорее всего, часть из них именно с такими тестами", – говорит девушка.

Для рядового пользователя отличить настоящую и фальшивую справки практически невозможно. По словам Величко, чтобы определить, что справка сделана в "фотошопе", а подпись врача – поддельная, нужно обратиться в лабораторию, которая "выдала" справку и проверить ее по номеру или QR-коду (если такой имеется).

Директор адвокатского бюро "Цыпин и партнеры" Денис Ципин за последние 1,5 месяца побывал в аэропортах 6 разных стран. И лично убедился, из-за активной практики подделки справок, другие страны достаточно скептичны к украинским документам.

"Я летел из Украины в Италию через Голландию. – рассказывает Ципин. – Для продолжения транзита в аэропорту Амстердама даже требуют повторно провести тест. В других странах наши документы, в том числе и справки, берут на длительное изучение. Что не происходит с пассажирами из других стран".

Тем, кто изготовляет и продает фальшивые медицинские справки, грозит уголовная ответственность по статье 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование". Она предусматривает:

штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн);

или арест на срок до шести месяцев;

или ограничение свободы на срок до двух лет.

Украинцы, которые пользуются фальшивыми справками, часто забывают, что согласно нашему Уголовному кодексу наказуемо не только изготовление, но и использование поддельных документов.

"Не важно, кто сделал эту справку, важно что ее использовали зная, что она поддельная. – говорит Ципин. – В этом случае может наступить уголовная ответственность для человека, который ее использует".

За такое нарушение предусмотрен:

штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн);

или арест на срок до шести месяцев;

или ограничение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, из-за подделки документов можно вместо желанного путешествия получить длительный запрет на въезд в страну.

"Во всех европейских странах обман работника таможенной или пограничной службы – это правонарушение. За него действительно может быть назначено наказание в виде недопуска в страну в течение 5 лет, из-за нарушения правил пребывания", – предупреждает Ципин.

Чтобы бизнес по производству фальшивых справок начал "сворачиваться", необходимо ввести контроль на двух уровнях. Прежде всего, должно включиться государство, которое будет вести жесткий учет всех выданных справок.

"Сейчас такой механизм может быть воплощен на основе системы электронного здоровья eHealth. – говорит Величко. – Врач будет выдавать медицинское заключение, которое регистрируется в системе и является основанием для оформления справки. Имея доступ к такому реестру можно было бы проверить в оперативном режиме номер справки, врача, заведение, выдавшее справку - это устранило бы фальсификат, сделанный в "фотошопе".

Но есть еще одна проблема – недобросовестные клиники и лаборатории, или их отдельные сотрудники, которые выдают реальные справки, но без прохождения теста. Такие ситуации можно исключить только с помощью внутренних комплаенс процедур (инициатив, направленных на предупреждение противоречащих закону действий сотрудников).

"Рынок" поддельных справок в Украине процветает много лет. Потому нет ничего удивительно в том, что у нас достаточно просто купить справку об отрицательном тесте на COVID-19. Решить эту проблему нельзя точечно, отдельными задержаниями. Чтобы избавиться от фальшивых справок, нужно бросить вызов всей сфере производства "липовых" медицинских документов. Эксперты уверяют, перевести изготовление справок в русло закона – реально. Но действенных шагов в этом направлении на уровне государства пока нет.