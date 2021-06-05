Украинцам продают фальсификат печенья: как правильно выбрать

В Украине до 90% печенья в продаже – потенциально опасная продукция. Чтобы купить качественную продукцию, эксперты советуют обращать внимание и на стоимость печенья, и на его состав.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Покупая печенье, прежде всего, обращайте внимание на состав. Как рассказывает Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, в составе качественного печения должно быть, прежде всего, сливочное масло или маргарин. Если нет и того и другого – нужно смотреть чем их заменили.

"Могут заменять пальмовым или кокосовым маслом. Есть технические условия и ими играют. Если взять печенье, которое стоит 5 грн пачка, с какими-то вкусовыми добавками, вы соберете в себе целый клубок химии с консервантами. Если идет целая "таблица Менделеева" в составе продукта, я о качестве и безопасности не говорю", – отметил он.

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Глава правления ГО "Споживча довіра" Елена Куликова также отмечает, что наиболее распространенная проблема печенья – замена компонентов исходного сырья или использование не очень качественного сырья: "Есть проблемы с мукой. Если она не качественная, тесто "доводят" до нужных показателей за счет химических добавок, всевозможных разрыхлителей".

Съев некачественное печение, человек, в большинстве случаев, сразу не почувствует серьезных последствий. "Можно отравиться любым продуктом, если съесть его в неограниченных количествах. – говорит Куликова. – Но в нормальных условиях от печенья точно не умрем, заворот кишок не получим".

В то же время, эти вещества будут накапливаться в организме и подрывать здоровье постепенно. Кроме того, печенье – продукт, который сам по себе для человека не полезен. Как рассказала ранее эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко в эфире канала OBOZREVATEL, в печенье большое количество сахара и жиров, что можетвызвать аллергию, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Как ранее писал OBOZREVATEL, иногда фальшивое масло можно узнать по консистенции (оно мягче настоящего), цвету (оно не должно быть оранжевым) и цене (пачка не может стоить меньше 40 грн).