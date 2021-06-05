В Украине 90% печенья на прилавках – опасное: как правильно выбрать и не купить фальсификат

В Украине всего несколько недель назад выявили печенье с опасным для здоровья пальмовым маслом (поставлялось в "АТБ-Маркет"). Всю продукцию изъяли с прилавков, но эксперты отмечают: такая ситуация не редкость. По их словам, 90% такого товара на рынке несет потенциальную угрозу здоровью потребителей.

Чем опасен фальсификат и как выбрать хорошее печенье – узнавал OBOZREVATEL.

Покупая печенье, прежде всего, обращайте внимание на состав. Как рассказывает Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, в составе качественного печения должно быть, прежде всего, сливочное масло или маргарин. Если нет и того и другого – нужно смотреть чем их заменили.

"Могут заменять пальмовым или кокосовым маслом. Есть технические условия и ими играют. Если взять печенье, которое стоит 5 грн пачка, с какими-то вкусовыми добавками, вы соберете в себе целый клубок химии с консервантами. Если идет целая "таблица Менделеева" в составе продукта, я о качестве и безопасности не говорю", – отметил он.

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Глава правления ГО "Споживча довіра" Елена Куликова также отмечает, что наиболее распространенная проблема печенья – замена компонентов исходного сырья или использование не очень качественного сырья: "Есть проблемы с мукой. Если она не качественная, тесто "доводят" до нужных показателей за счет химических добавок, всевозможных разрыхлителей".

Съев некачественное печение, человек, в большинстве случаев, сразу не почувствует серьезных последствий. "Можно отравиться любым продуктом, если съесть его в неограниченных количествах. – говорит Куликова. – Но в нормальных условиях от печенья точно не умрем, заворот кишок не получим".

В то же время, эти вещества будут накапливаться в организме и подрывать здоровье постепенно. Кроме того, печенье – продукт, который сам по себе для человека не полезен. Как рассказала ранее эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко в эфире канала OBOZREVATEL, в печенье большое количество сахара и жиров, что можетвызвать аллергию, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

"90% печенья, которое реализуется, является потенциально опасным, потому что там есть мука высшего сорта, огромное количество сахара, растительные масла или маргарин, или кондитерский жир или заменитель жира", – говорит Сидоренко.

Как утверждает Несмиянов, некоторые сети супермаркетов достаточно ответственно относятся к товару, который реализовывают. Если лабораторно будет подтверждено, что товар не соответствует показателям качества и поставщик "подставил" сеть, его оштрафуют и выведут с ассортимента.

"Если же вы покупаете на базарах, вдоль улиц – это на ваш страх и риск. – говорит Несмиянов. – На таком печенье обычно нет даже даты производства. Непонятно когда оно сделано или же попадается просрочка. У меня был случай, когда мы несколько лет назад проверяли рынки на Троещине. Я видел ящики с печеньем, у которого 5 лет прострочка. И с этим печеньем ничего не происходит. Мне интересно, что лежит в основе такого печенья? Машины разваливаются за год-два, а печение 5 лет лежит, и внешний вид не меняется".

Где бы вы не решили покупать печенье – лучше брать уже расфасованное и запаянное. Если же берете на развес – есть шанс купить несвежее. "Берут просрочку, досыпают в новую коробку и продают под видом свежего", – говорит Несмиянов.

Ко всему, если печенье не фасованное, то при продаже на него могут попасть болезнетворные микроорганизмы, говорит Куликова: "Если печенье продавалось в открытой коробке где-то на рынке, а там, не дай бог, голуби, крысы, кошки и все остальное – они могут занести туда какую-то инфекцию. Также люди ходят, чихают, попадают волосы, и так далее. Тогда мы можем столкнуться с необратимыми последствиями".

Определить качество печенья на глаз бывает достаточно сложно. Но в то же время плохое печенье можно сразу почувствовать на вкус.

"Если есть возможность попробовать печенье – пробуйте. – говорит Куликова. ­– Если есть чувство прогорклости, оно не достаточно свежее, то его лучше не покупать. Также не покупайте печенье, если срок годности подходит к концу. В нем могут уже начаться процессы окисления, развиваться патогенные бактерии".

Также стоит помнить, что печение не любит влагу. Даже если оно качественное по составу, но хранилось в сырости, может быстро покрыться плесенью. Потому если печенье влажное, покупать его не стоит.

Лучше всего, по мнению экспертов, покупать печенье без добавок. Хоть оно уступает по вкусовым качествам, но в таком случае меньше шансов приобрести вместо лакомства "таблицу Менделеева".

В Европе есть система оповещения об опасных продуктах питания, которая называется RASFF. Украина в эту систему не интегрирована, но работает с ней по принципу единого окна. Украинская Госпродпотребслужба имеет доступ к информации, которая есть в системе. Если опасный продукт попадает на европейский рынок и его там фиксируют, наш контролирующий орган это видит и если нарушение серьезное, может и у себя отозвать этот продукт. Из этой же системы украинская сторона получала информацию о печении Bogutti Sp. Zoo, Zlotoklos.

Это не первая подобная ситуация. В конце 2020-го RASFF сообщило украинской стороне об опасном химикате – оксиде этилена. Эго нашли в хлебцах, экспортированных из Финляндии. Само вещество находилось в кунжуте, который входил в хлебцы, а поставщиком кунжута была Индия. Тогда партию хлебцев также отозвали.

Сам украинский рынок находится под контролем Госпродпотребслужбы. Они же, в соответствии с графиком проверок или жалобами потребителей, проводят проверки рынка. Но, как говорит Несмиянов, с 2014 года информация о проверках стала более закрытой и редко просачивается в СМИ.

В целом, печение – не тот продукт, которым легко отравиться или вред от которого можно почувствовать сразу. Но тем не менее, вредные вещества накапливаются в организме человека и со временем дают о себе знать. Химические добавки, которые использует пищевая промышленность, могут быть безопасны только в ограниченных количествах. Потому лучший способ уберечься от фальсификата печенья – ограничить потребление покупного и попробовать приготовить такое лакомство самостоятельно.