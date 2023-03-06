Украинцам продают букеты к 8 марта за 4-5 тыс. грн: сколько нужно заплатить в разных городах

В Украине накануне 8 марта цены на цветы в самых крупных городах стартуют в среднем от 300-450 грн (от 5 роз), а самые дорогие стоят до 2000-3000 грн. Но в некоторых магазинах попадаются букеты, стоимость которых достигает 4000-7000 грн и больше.

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О том, сколько стоят цветы в разных городах Украины – расскажет OBOZREVATEL.

Киев

В столице стоимость букетов (из 5-7 цветков) начинается с 300 грн – такой вариант доступен в нескольких магазинах, но на большинстве отдать придется немного больше – до 400-450 грн.

Букет с 11-13 цветами обойдется примерно в 900-1150 грн (в зависимости от магазина и от того, какие именно цветы). Цена связки из 25 и более цветов составляет от 1300 до 2500 грн.

За 51 цветок придется отдать от 2750 до 5500 грн. В некоторых магазинах стоимость такого букета достигает даже 6000 грн и больше.

Днепр

В Днепре купить букет из 7-9 роз будет стоить 350-550 грн, 11 – от 600 до 950 грн. При этом средняя стоимость связки из 15 цветков – 940-2000 грн.

Стоимость 51 розы – 1500–3500 грн, 101 – 3900–7500 грн. В некоторых магазинах можно найти более дешевые варианты, поскольку действуют скидки.

Харьков

В Харькове 7 роз можно купить в среднем за 550–650 грн, около 700–750 грн придется отдать за 9 цветков. Букет из 11 роз стоит от 870 до 1130 грн.

Букет из 25 цветов стоит в Харькове 1200–1600 грн. За 51 розу нужно отдать от 2700 до 3800 грн.

Одесса

Одесситы могут приобрести букет из 7 роз за 650-950 грн, в редких случаях цены могут достигать 1100 грн. Средняя цена букета из 11 роз составляет 960-1600 грн.

Стоимость 25 роз составляет 2900–4700 грн, 51 – 3050–5300 грн.

Львов

В городе Льва 7 роз можно купить за 699-1000 грн. Букет из 11 цветов обойдется вам в 880-1500 грн.

Цена 25 роз стартует от 1100 и заканчивается 2300 грн. За 51 придется заплатить от 2000 до 3100 грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в приложении Дія закончился опрос, нужно ли оставлять 8 марта – День борьбы за права женщин – выходным в Украине. Большинство респондентов (61,96%) считают, что отменять этот выходной день не нужно.

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