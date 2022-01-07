Украинцам придется больше платить за регистрацию авто: как изменились налоговые ставки

В Украине увеличилась сумма пенсионного сбора за первую регистрацию легковых автомобилей. Это произошло из-за повышения прожиточного минимума для трудоспособных украинцев (до 2481 грн). Сбор при регистрации авто зависит от ценовой категории машины – чем дороже, тем выше процент. Эта категория в свою очередь определяется, исходя из размера прожитминимума.

"С 1 января изменен размер прожиточного минимума, а значит и объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации легкового авто", – сообщили в Главном сервисном центре МВД. Размер сбора с начала года рассчитывается так:

3% – при первой регистрации автомобиля, стоимость которого не превышает 165 размеров прожиточного минимума (409 365 грн), т.е. максимальный размер сбора для этой категории составляет 12 281 грн;

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4% – если авто стоит от 165 до 290 размеров прожиточного минимума (не более 719 490 грн); максимум – 28 780 грн;

5% – для владельцев автомобилей дороже 290 прожиточных минимумов (719 490 грн), то есть минимальный сбор для них составляет 35,9 тыс. грн.

Для сравнения, в начала 2021-го ценовые пороги составляли 374 550 грн и 658 300 грн для уплаты сбора в 3% и 4% соотвественно. Стоимость автомобилей в обоих случаях указана без учета НДС (20%).

Когда нужно платить за регистрацию авто

Если автомобиль ввозится из-за границы, из оценочной стоимости автомобиля платится акцизный сбор, ввозная пошлина и НДС. Эти выплаты суммируются, и таким образом определяется сбор в Пенсионный фонд (ПФ). А вот если машина куплена в автосалоне, она уже растаможена, и сбор в ПФ рассчитывается только от стоимости авто.

Если новое легковое авто освобождено от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации, нужно обратиться в сервисный центр МВД. А если происходит перерегистрация автомобиля, пенсионный сбор платить не нужно – он взимается только один раз, при первой государственной регистрации транспортного средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, владельцы авто на номерах с европейской регистрацией, которые не успели по растаможить "евробляху", уже начали отдавать свои машины государству. Это позволяет им избежать уплаты гигантского штрафа в 170 тысяч гривен.