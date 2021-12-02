Украинцы будут бесплатно отдавать машины государству

Владельцы машина на номерах с европейской регистрацией, которые не успели по какой-либо причине растаможить свою "евробляху" уже начали отдавать свои колымаги государству. Это позволит избежать уплаты гигантского штрафа в 170 тысяч гривен.

Об этом сообщает сообщество "Авто Евро Сила" на своей странице в Facebook. Напомним, что с 11 ноября 2021 года полиция имеет законные основания налагать штрафы на владельцев подержанных автомобилей с европейской регистрацией, которые до сих пор не прошли таможенную очистку в соответствии с действующим законодательством.

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Согласно законам, подписанным главой государства, в течение 180 дней со дня вступления их в силу (15 мая) – владельцы легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 т с европейской регистрацией, ввезенных в Украину до 31 декабря 2020 года, имели возможность "растаможки" по льготной ставке акцизного. налога в зависимости от возраста автомобиля и объема двигателя. По данным Гостаможслужбы, на 1 ноября этим правом воспользовались 66 тысяч владельцев таких авто, пополнив госбюджет на 2,3 млрд рублей.

После окончания льготного периода владельцы таких авто будут штрафоваться полицией при первой остановке на 8500 грн., а данные о владельце передаваться в таможенные органы. Сумма максимального штрафа за нарушение правил таможенного оформления достигает 170 тысяч гривен. Напомним, что попытаться продать "евробляху" на разборку не решит проблему штрафа, так как в базе Таможенной службы машина все равно будет числиться за владельцем.

Чтобы избежать подобных трат в "Авто Евро Силе" призывают сдавать автомобили государству бесплатно и первый пример уже имеет место. На видео, которое опубликовала "Авто Евро Сила", владелец нерастаможенного грузовика Volkswagen T4 решил его безвозмездно передать государству. В дальнейшем машина будет использоваться в зоне ООС.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как купить подержанное авто в Украине по цене "евробляхи".