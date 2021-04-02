Украинцам повысили пенсионный возраст: кто останется без денег и чего ждать дальше

В Украине с 1 апреля повысили пенсионный возраст для женщин. По новым правилам они будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет. Но вопрос пересмотра правил все еще остается актуальным и ежегодно будет расти количество тех украинцев, которым придется работать до 63 и 65 лет.

О том, как поменяли правила и зачем нужно повышать пенсионный возраст в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Пенсионный возраст рано или поздно придется повышать

Несколько лет назад МВФ настаивал на повышении пенсионного возраста для украинцев. Логика в этом предложении есть: налоги работающих не покрывают расходы на обеспечение выплат. Пенсионный возраст в Украине один из самых низких в Европе. Даже соседние Россия и Беларусь решились на ужесточение правил. ООН еще восемь лет назад рекомендовала странам постепенно повышать возраст выхода на пенсию до 65 лет.

Причин для этого несколько:

продолжительность жизни растет во всех странах;

украинцы, которые достигли 60-летия, все еще остаются работоспособными и могут продолжать строить карьеру;

рождаемость падает во всех развитых и развивающихся странах, людей, которые младше 60 лет, становится все меньше;

повышение пенсионного возраста позволяет сокращать число пенсионеров.

Еще при Кабмине Владимира Гройсмана Украине удалось договориться с кредитором: вместо повышения пенсионного возраста ввели "гибкий коридор" пенсионного возраста. Право вовремя получить выплату привязали к стажу, если стажа не хватает, придется работать до 63 или 65 лет.

И уже в 2027-м 45% украинцев в возрасте 60 лет пенсию не получат. Покамест такое новшество коснется небольшого количества украинцев, рассказывает OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Январь 2022 года. Требования по стажу увеличатся на 12 месяцев. Все, кто не выполнит условия, должны будут работать до 63 или 65 лет:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Стоит отметить, что стаж начали жестко учитывать только с начала 2000-х, до этого трудовые книжки могли лежать на неработающих предприятиях, а стаж учитывался.

Январь 2023-го. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь как минимум 30 лет стажа. Уже это требование не смогут выполнить ощутимое количество украинцев, отмечает Ткаченко. Постепенно число тех, кто вынужденно работает до 63 и 65 лет будет расти:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 30 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 20 до 30 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 20 лет стажа.

Январь 2024-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 31 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 21 до 31 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 21 лет стажа.

Январь 2025-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 32 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 22 лет стажа.

Январь 2026-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 33 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 23 лет стажа.

Январь 2027-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 34 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 24 до 34 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 24 лет стажа.

Январь 2028-го:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 35 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 25 до 35 лет стажа;

в 65 лет будут выходить на пенсию те, у кого от 15 до 25 лет стажа.

Повышение пенсионного возраста позволило бы частично ситуацию выровнять. Для примера возьмем 100 работающих и 100 пенсионеров. Предположим, что за два года появляются двое новых работающих (вырастают дети), четверо работающих становятся пенсионерами (достигают 60 лет) и один пенсионер умирает. Уже через 10 лет останется всего лишь 90 работающих, но количество пенсионеров достигнет 115 человек. Если же постепенно повышать пенсионный возраст на полгода до отметки в 65 лет, то количество "новых" пенсионеров сократится примерно в два раза.

Согласно исследованию ООН, до 2050 года население в возрасте от 65 лет увеличится в Европе с 23% до 28%. В то же время в Северной Америке доля пожилого населения вырастет с 18% до 23%. В Украине же еще в 1959-м в стране было всего лишь 11% украинцев старше 60 лет. В 2001-м, когда первый и последний раз проводилась перепись населения, оказалось, что пенсионеров по возрасту в Украину уже около 21%. В Институте демографии и социальных исследований при Национальной академии наук посчитали, что в 2036 украинцев старше 60 лет будет как минимум 28%.

Вместо пенсионного возраста введут накопительные пенсии

Как рассказал экс-министр соцполитики Андрей Рева, сейчас есть и другие возможности для улучшения соотношения работающих и пенсионеров. Для этого, по словам политика, стоит сократить количество неофициально трудоустроенных. Более того, по мнению бывшего министра, те решения, которые уже принял Кабмин, дадут долгосрочный эффект.

"Мы принимали решение, которые приведут к изменениям в долгосрочной перспективе. Уже через 5-6 лет люди заметят, что нужен стаж для того, чтобы вовремя выходить на пенсию. Если примут решение всем повысить пенсионный возраст, люди просто перестанут официально оформляться. Потеряется в этом смысл", – поясняет Рева.

В то же время Лидия Ткаченко уверена, что повышать возраст выхода на пенсию нужно уже сейчас. "Со следующего года будет очень сильно расти численность пенсионеров. Их будет все больше и больше, а плательщиков будет все меньше и меньше. Пенсионный возраст придется повышать. Это без вариантов. Это оптимальный вариант. 60 лет – это для Европы не пенсионный возраст. Нужно повышать хотя бы до 63 или сразу до 65 лет. Но постепенно, на 2-3 месяца в год. Это будет самое правильное решение", – рассказывает OBOZREVATEL Ткаченко.

Сейчас Кабинет министров вопрос пересмотра пенсионного возраста даже не рассматривает. Вместо этого Минсоцполитики сосредоточился на разработке накопительных пенсий. Это якобы позволит со временем компенсировать низкие пенсии и даст возможность работающим самостоятельно зарабатывать на заслуженный отдых.