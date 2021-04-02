Українцям підвищили пенсійний вік: хто залишиться без грошей і чого чекати далі

В Україні з 1 квітня підвищили пенсійний вік для жінок. За новими правилами вони будуть виходити на заслужений відпочинок у 60 років. Але питання перегляду правил досі залишається актуальним, і щороку зростатиме кількість тих українців, яким доведеться працювати до 63 і 65 років.

Про те, як поміняли правила та навіщо потрібно підвищувати пенсійний вік в Україні, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Пенсійний вік рано чи пізно доведеться підвищувати

Кілька років тому МВФ наполягав на підвищенні пенсійного віку для українців. Логіка в цій пропозиції є: податки працівників не покривають витрат на забезпечення виплат. Пенсійний вік в Україні один із найнижчих у Європі. Навіть сусідні Росія та Білорусь зважилися на посилення правил. ООН ще вісім років тому рекомендувала країнам поступово підвищувати вік виходу на пенсію до 65 років.

Причин для цього декілька:

тривалість життя зростає у всіх країнах;

українці, які досягли 60-річчя, досі залишаються працездатними і можуть продовжувати будувати кар'єру;

народжуваність падає у всіх розвинених і країнах, що розвиваються, людей, які молодші за 60 років, стає все менше;

підвищення пенсійного віку дозволяє скорочувати кількість пенсіонерів.

Ще за Кабміну Володимира Гройсмана Україні вдалося домовитися з кредитором: замість підвищення пенсійного віку ввели "гнучкий коридор" пенсійного віку. Право вчасно отримати виплату прив'язали до стажу, якщо стажу не вистачає, доведеться працювати до 63 або 65 років.

І вже в 2027-му 45% українців у віці 60 років пенсію не отримають. Поки таке нововведення зачепить невелику кількість українців, розповідає OBOZREVATEL старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.

Січень 2022 року. Вимоги щодо стажу збільшаться на 12 місяців. Усі, хто не виконає умови, повинні будуть працювати до 63 або 65 років:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 29 і більше років стажу;

в 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 19 до 29 років стажу;

в 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 19 років стажу.

Варто зазначити, що стаж почали жорстко враховувати тільки з початку 2000-х, до цього трудові книжки могли лежати на підприємствах, які не працюють, а стаж враховувався.

Січень 2023-го. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати щонайменше 30 років стажу. Уже цю вимогу не зможе виконати чимало українців, зазначає Ткаченко. Поступово кількість тих, хто вимушено працює до 63 і 65 років, буде зростати:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 30 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 20 до 30 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 20 років стажу.

Січень 2024-го:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 31 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 21 до 31 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 21 років стажу.

Січень 2025-го:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 32 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 22 до 32 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 22 років стажу.

Січень 2026-го:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 33 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 23 до 33 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 23 років стажу.

Січень 2027-го:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 34 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 24 до 34 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 24 років стажу.

Січень 2028-го:

у 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 35 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 25 до 35 років стажу;

у 65 років будуть виходити на пенсію ті, у кого від 15 до 25 років стажу.

Підвищення пенсійного віку дало б можливість частково ситуацію вирівняти. Для прикладу візьмемо 100 працівників і 100 пенсіонерів. Припустімо, що за два роки з'являються двоє нових працівників (виростають діти), четверо працівників стають пенсіонерами (досягають 60 років), і один пенсіонер помирає. Вже через 10 років залишиться тільки 90 працівників, але кількість пенсіонерів досягне 115 осіб. Якщо ж поступово підвищувати пенсійний вік на пів року до позначки в 65 років, то кількість "нових" пенсіонерів скоротиться приблизно в два рази.

Згідно з дослідженням ООН, до 2050 року населення віком від 65 років збільшиться в Європі з 23% до 28%. У той же час у Північній Америці частка літнього населення зросте з 18% до 23%. В Україні ж ще в 1959-му в країні було всього лише 11% українців старших за 60 років. У 2001-му, коли вперше та востаннє проводили перепис населення, виявилося, що пенсіонерів за віком в Україні вже близько 21%. В Інституті демографії та соціальних досліджень при Національній академії наук порахували, що в 2036 українців старших за 60 років буде щонайменше 28%.

Замість пенсійного віку введуть накопичувальні пенсії

Як розповів ексміністр соцполітики Андрій Рева, зараз є й інші можливості для поліпшення співвідношення працівників і пенсіонерів. Для цього, за словами політика, варто скоротити кількість неофіційно працевлаштованих. Ба більше, на думку колишнього міністра, ті рішення, які вже ухвалив Кабмін, дадуть довгостроковий ефект.

"Ми ухвалювали рішення, які приведуть до змін у довгостроковій перспективі. Вже через 5-6 років люди помітять, що потрібен стаж для того, щоб вчасно виходити на пенсію. Якщо ухвалять рішення всім підвищити пенсійний вік, люди просто перестануть офіційно оформлятися. Втратиться в цьому сенс", – пояснює Рева.

У той же час Лідія Ткаченко впевнена, що підвищувати вік виходу на пенсію потрібно вже зараз. "Із наступного року буде дуже сильно зростати чисельність пенсіонерів. Їх буде все більше і більше, а платників буде все менше і менше. Пенсійний вік доведеться підвищувати. Це без варіантів. Це оптимальний варіант. 60 років – це для Європи не пенсійний вік. Потрібно підвищувати хоча б до 63 або відразу до 65 років. Але поступово, на 2-3 місяці на рік. Це буде найправильніше рішення", – розповідає OBOZREVATEL Ткаченко.

Зараз Кабінет міністрів питання перегляду пенсійного віку навіть не розглядає. Замість цього Мінсоцполітики зосередилося на розробці накопичувальних пенсій. Це нібито дозволить із часом компенсувати низькі пенсії і дасть можливість працівникам самостійно заробляти на заслужений відпочинок.