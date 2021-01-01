Украинцам повысили пенсии: кто получит на 400 грн больше

В Украине с 1 января 2021 года минимальную пенсию для тех, кто выполнил требования по стажу, увеличили на 400 грн.

Об этом говорится в Законе "Об общегосударственном обязательном пенсионном страховании". Так, каждый пенсионер, которому уже исполнилось 65 лет, при наличии необходимого стажа имеет право на выплату, размер которой составляет не меньше 40% минималки. В связи с повышением минимальной зарплаты с 5 до 6 тыс. грн гарантированный размер пенсии увеличится с 2 до 2,4 тыс. грн.

Отметим, согласно закону, женщина на пенсии должна иметь как минимум 30 лет стажа, а мужчина – 35 лет. Кроме того, продолжат дополнительно платить по 500 грн пенсионерам, которым уже исполнилось 80 лет. Для них есть отдельная норма: если есть 20 лет стажа у женщин и 25 лет стажа у мужчин, они должны получать как минимум 2,6 тыс. грн.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.