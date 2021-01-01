Українцям підвищили пенсії: хто отримає на 400 грн більше

В Україні з 1 січня 2021 року мінімальну пенсію для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, збільшили на 400 грн.

Про це йдеться в Законі "Про загальнодержавне обов'язкове пенсійне страхування". Зокрема, кожен пенсіонер, якому вже виповнилося 65 років, за наявності необхідного стажу має право на виплату, розмір якої становить не менше ніж 40% мінімалки. Беручи до уваги, підвищення мінімальної зарплати з 5 до 6 тис. грн, гарантований розмір пенсії збільшиться з 2 до 2,4 тис. грн.

Зазначимо, що жінка на пенсії повинна мати щонайменше 30 років стажу, а чоловік – 35 років. Крім того, і далі додатково платитимуть по 500 грн пенсіонерам, яким уже виповнилося 80 років. Для них є окрема норма: якщо є 20 років стажу в жінок і 25 років стажу в чоловіків, вони повинні отримувати щонайменше 2,6 тис. грн.

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні має становити близько 11%. Наприклад, за пенсії 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.