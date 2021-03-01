Украинцам повысили минимальные пенсии: кого коснется

В Украине с 1 марта пересчитали минимальную пенсию для тех, кто выполнил требования по стажу, на 100 грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики. Те пенсионеры, которые имеют 30 лет стажа (для женщин) и 35 лет стажа (для мужчин), до 1 марта 2021-го получали гарантированный размер пенсии в 2100 грн (или больше), а с 1 марта их выплата не может быть меньше 2200 грн.

Как отметили в ведомстве, такое новшество позволит повысить выплаты для тех украинцев, которые по закону не имеют право на мартовскую индексацию и традиционно получают низкие выплаты. Так, индексация на 11% коснется только тех, кто вышел на заслуженный отдых по следующим законам:

"Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (в связи с возрастом по общим правилам);

"О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (военные);

"О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" (чернобыльцы).

Отметим, общая индексация не коснется более 3 млн человек. Минимальная выплата составит 100 грн, а средняя – 308 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.