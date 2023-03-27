Украинцам платят по 16 тыс. грн он Красного Креста: кто может получить и как подать заявку

Украинским ветеранам войны, которые получили инвалидность из-за полномасштабной войны, выплачивают по 16 тыс. грн от Красного Креста Украины (ККУ, не Международного Комитета Красного Креста, это разные организации). Выплаты производятся по 4 тыс. грн в месяц в течение четырех месяцев.

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На данный момент продолжается второй этап выплат, который стартовал 22 марта. В рамках этого этапа выплаты предоставят 15 тыс. получателей (на первом этапе было 10 тыс. человек).

Программа направлена на поддержку ветеранов войны, получивших инвалидность 1-й или 2-й группы в результате войны. Выплаты не зависят от получения какой-либо другой помощи.

"Подача заявки на получение денежной помощи бесплатна и заполняется получателем самостоятельно. Не передавайте свои личные данные третьим лицам!" – предупредили в Кабмине, т.к. мошенники в Украине уже начали наживаться на якобы оформлении заявлений на предоставление помощи.

Как оформить получение 16 тыс. грн от Красного Креста

Подать заявку можно через информационный ресурс Е-ветеран. Для этого понадобится электронная подпись (если ее нет, читайте об оформлении ниже). Инструкция по подаче заявки выглядит так:

Перейти по ссылке , пролистать страницу вниз и выбрать пункт "Оказание поддержки людям с инвалидностью в результате войны".

Пройти электронную идентификацию с помощью электронной подписи (КЭП).

Проверить персональные данные (ФИО, ИНН).

Указать данные карты для выплат (номер счета в формате IBAN), а также номер телефона и адрес электронной почты.

Отправить заявление.

Если у получателя нет банковского гривневого счета, его нужно открыть. Сделать это можно в любом банке по собственному выбору, там же можно узнать номер счета в формате IBAN. Если у получателя изменился номер счета, заявление придется подать заново.

Видеоинструкция по заполнению анкеты:

Заявка пройдет проверку Минветеранов. Если потенциальный получатель отвечает всем критериям приграммы, ему автоматически будут назначены выплаты на указанный в анкете номер счета.

"Уведомление о начислении или отказе не будет направляться заявителям по соображениям безопасности данных ветеранов войны", – отмечают в Кабмине. Если есть все основания для выплаты, но она не была получена, нужно позвонить по телефону +38 063 688 95 96.

Как получить электронную подпись

Если у ветерана уже есть электронная цифровая подпись (ЭЦП), получать отдельно квалифицированную электронную подпись (КЭП) не нужно. При заполнении заявления сработает и ЭЦП. Однако на данный момент ЭЦП больше не выдают. Потому если у потенциального получателя вообще нет цифровой подписи, нужно оформить КЭП. Сделать это можно несколькими способами:

в налоговой службе;

в казначействе;

в государственном ПриватБанке;

у мобильных операторов с помощью Mobile ID.

Проще всего получить КЭП онлайн клиентам "Привата". В таком случае не придется никуда идти, все можно сделать в "Приват24". Для этого потребуется:

в меню "Все услуги" – "Бизнес" выбрать пункт "Загрузить сертификат";

заполнить заявление, проверить данные и подтвердить их правильность;

выбрать место на компьютере, где будет сохранен файл с КЭП и создать пароль для файла;

ввести по запросу систему код из SMS или мобильного приложения "Приват24".

На экране появится серийный номер сертификата, а на электронную почту придет сообщение о подтверждении выпуска КЭП. Такой ключ будет действителен в течение года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в скором времени стартуют выплаты женам ветеранов. Им обещают предоставлять по 500 тыс. грн на открытие собственного бизнеса. Точная дата начала выплат пока не называется.

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