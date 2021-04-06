Украинцам перестанут приносить пенсии: все должны открыть счета в банках

Украинским пенсионерам после 1-го сентября 2021-го перестанут доставлять пенсии "Укрпочтой". Вместо этого необходимо открыть банковский счет, либо же это сделает вместо получателя Пенсионный фонд.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №277. Как поясняет Судебно-юридическая газета, адресная доставка пенсий и других социальных выплат остаётся только для 4-х следующих категорий граждан:

людей с инвалидностью I группы,

лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

лиц, достигших 80-летнего возраста,

получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Соответственно, все остальные граждане Украины – получатели пенсий и социальных выплат, для того чтобы иметь возможность своевременного получения положенной им выплаты, будут обязаны открыть счет в уполномоченном банковском учреждении. Открыть банковский счет для получения пенсии граждане смогут также до 1-го сентября 2021 года.

Судя по всему, постановление стало ответом на намерение "Укрпочты" поднять плату за доставку пенсий и других социальных выплат с 1-го апреля 2021 года. Заявление о поднятии тарифов размещено на официальном интернет-портале национального почтового оператора "Укрпочта".

Услуги по доставке пенсий и социальных выплат национальный почтовый оператор осуществлял безконкурентно, имея монопольное положение на рынке таких услуг. Поднятие тарифов увеличивало бы финансовую нагрузку на государство. Соответственно, правительство, не желая "идти на поводу" у монополиста, разработало и будет внедрять комплекс мер по исправлению ситуации путём введения принципов свободной конкуренции на рынке доставки пенсий и других социальных выплат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.