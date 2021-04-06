Українцям перестануть приносити пенсії: усі повинні відкрити рахунки в банках

Українським пенсіонерам після 1-го вересня 2021-го перестануть приносити пенсії "Укрпоштою". Замість цього необхідно відкрити банківський рахунок, або ж це зробить замість одержувача Пенсійний фонд.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №277. Як пояснює Судово-юридична газета, адресна доставка пенсій та інших соціальних виплат залишається тільки для 4-х таких категорій громадян:

людей з інвалідністю I групи,

осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду,

осіб, які досягли 80-річного віку,

одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги з догляду.

Відповідно, всі інші громадяни України – одержувачі пенсій та соціальних виплат, для того щоб мати можливість своєчасного отримання належної їм виплати, будуть зобов'язані відкрити рахунок в уповноваженій банківській установі. Відкрити банківський рахунок для отримання пенсії громадяни зможуть також до 1-го вересня 2021 року.

Очевидно, постанова стала відповіддю на намір "Укрпошти" підвищити плату за доставку пенсій та інших соціальних виплат з 1-го квітня 2021 року. Заяву про підвищення тарифів розміщено на офіційному інтернет-порталі національного поштового оператора "Укрпошта".

Послуги з доставки пенсій та соціальних виплат національний поштовий оператор здійснював безконкурентно, маючи монопольне становище на ринку таких послуг. Підвищення тарифів збільшувало б фінансове навантаження на державу. Відповідно, уряд, не бажаючи "йти на поводу" в монополіста, розробив і буде впроваджувати комплекс заходів щодо виправлення ситуації шляхом запровадження принципів вільної конкуренції на ринку доставки пенсій та інших соціальних виплат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. У підсумку мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18 540 грн.