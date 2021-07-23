В Украине повысят зарплаты: кто получит прибавки и какие сотрудники востребованы

Работодатели в Украине пересмотрят размер заработных плат в этом году и некоторым сотрудникам могут повысить оклад на 10-15%. Все из-за кадрового голода. Некоторые молодые специалисты устроились на сезонную работу и уехали на курорты Турции, Египта или Одессы. Разнорабочие и желающие неплохо заработать отправились на сбор урожая в соседнюю Польшу, где за труд платят столько же, как и руководителю подразделения в Украине.

Повышать зарплаты в Украине работодатели вынуждены не только IT-специалистам, но и дворникам, логистам и менеджерам по продажам, найти которых непросто.

Кому повысят зарплаты в этом году – выяснял OBOZREVATEL.

IT-специалисты

Им постоянно повышают зарплаты, поскольку таких сотрудников последние годы в Украине не хватает, рассказывает Татьяна Пашкина. Украинские компании получают все больше заказов из-за границы и нуждаются в дополнительных "рабочих руках". Самым талантливым специалистам зарплату готовы поднять на 25-30%, но большинство все же получит прибавку в 10-15%. Например, по данным портала work.ua, программисты могут рассчитывать на доход от 70 тыс. грн в месяц.

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Менеджеры по продажам

Это самая востребованная сейчас специальность, рассказывают опрошенные OBOZREVATEL представители кадровых порталов. Конкуренция среди производителей растет, поэтому нужно больше усилий, чтобы продать товар в магазин. Как правило, менеджеры могут рассчитывать на ставку и процент от продаж, в зависимости от выполнения плана. Но уже сейчас в среднем они зарабатывают 17,5 тыс. грн в месяц. А лучшим специалистам работодатели готовы платить и по 30 тыс. грн, что сопоставимо с доходами их руководителей. И до конца года их заработки снова вырастут.

Продавцы-консультанты

Им готовы платить по 11 тыс. грн в месяц, хотя еще в прошлом году такую работу оценивали в 8-9 тыс. грн. И, судя по всему, зарплаты специалистов вырастут еще на 10-15% до конца этого года. Торговые сети открывают новые магазины и готовы расширять штат, нанимать новых сотрудников.

Водители и грузчики

Разные компании готовы платить водителям по 16 тыс. грн в месяц, а грузчикам – по 11 тыс. грн. Но даже за более высокие зарплаты найти сотрудников не так и просто. Некоторые работодатели предоставляют им дополнительные бонусы, например, бесплатные обеды, проездной и дополнительные отгулы к официальному отпуску. И даже с такими условиями найти работника меньше чем за две недели-месяц удается редко.

Уборщики

В киевских офисах проблемы с поиском уборщиков, поэтому во многих компаниях готовы идти на уступки таким сотрудникам. Например, разрешают приходить один-два раза в день, бесплатно угощают чаем, кофе и печеньем. Таким работникам компании готовы платить 10-12 тыс. грн в месяц.

Сезонная работа на курортах. В 2021 году снова появились сезонные вакансии – открылись отели, бары и рестораны в курортных городах, отметила Пашкина. И многие молодые люди, которые могли бы трудиться офис-менеджерами, администраторами или продавцами-консультантами, отправились на юг страны. Некоторые и вовсе поехали на работу за границу. Например, киевлянка Юлия улетела работать в один из пятизвездочных отелей Анталии.

"Живем на полном обеспечении, платят около $800 в месяц, но тратить их особенно не на что. Работать приходится и на завтраках в основном ресторане, и разливать напитки в барах, помогать за ужином. Большинство ребят – молодые люди, которые справляются с таким графиком и собирают деньги на большие покупки", – рассказала она OBOZREVATEL.

Больше вакансий в Польше. Выросло также количество предложений от работодателей из соседней страны, которые давно охотятся за украинскими сотрудниками. Причем вакансии есть для разного уровня специалистов. К примеру:

упаковщикам чая готовы платить 35 тыс. грн;

дальнобойщикам – 55-60 тыс. грн;

водителю погрузчика – 36 тыс. грн в месяц.

Работодатели готовы оформлять сотрудников официально, оплачивать медицинскую страховку и нередко – компенсировать стоимость проживания. В Украине за такую же работу платят в разы меньше.

Экономисты предупреждают, что компании не смогут постоянно повышать заработную плату сотрудникам. В противном случае, цены на товары и услуги станут неконкурентоспособными. Потребители не станут покупать, к примеру, более дорогие сыры, колбасы и переориентируются на импорт. Поэтому в ближайшие годы работодатели будут пытаться улучшать условия труда – предоставлять возможность работать удаленно и приезжать в офис раз в неделю, проводить различные мероприятия или предлагать расширенный социальный пакет.