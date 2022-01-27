Украинцам пересчитают цены на квартиры в 2022-м: сколько будет стоить недвижимость

В Украине цены на квартиры в 2022-м могут вырасти на 15%. При этом новости о возможном полноценном военном вторжении России хоть и влияют на настроения участников рынка, не приведут к снижению цен.

Об этом OBOZREVATEL рассказала киевский риелтор, автор блога о недвижимости "Графиня" Наталья Медведева. По ее словам новостной фон влияет на украинцев, однако никто из ее клиентов, либо клиентов знакомых ей коллег от сделок не отказывался.

"Видим, что люди пошли в банк, снимают депозиты, меняют гривни. Но ни мои клиенты, ни клиенты моих коллег, о которых мне известно, сделки не отменяли. Могу отметить, что многое зависит от суммы сделки. Чем дороже квартира, тем смелее себя ведет клиент. Если это 60-70 тыс. долларов за квартиру, там одна ситуация. А если человек покупает не первую квартиру за 300 тыс. долларов, там совершенно другая ситуация. Такие клиенты смелее. Но никто не собирает деньги и никуда не бежит", – говорит она.

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Хотя и без новостного фона с конца декабря почти до конца января на рынке недвижимости наблюдается затишье, отмечает руководитель Комитета по информационным системам и аналитике Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас. Поэтому эксперты и аналитики пока еще не видят влияния от большого количества сообщений СМИ о возможной военной эскалации.

При этом такого роста, как был в 2021-м (по разным оценкам стоимость жилья увеличилась на 30%) в этом году не будет. Отметим, значительное подорожание недвижимости в 2022-м привела к снижению.

"Я бы сказала, что квартиры подорожают на 10-15%. Это нормальная экономическая ситуация, есть инфляция промышленных товаров, дорожают строительные материалы, продукты. В первую очередь растет первичный рынок, а потом к нему подтягивается и вторичка", – считает Медведева.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы стали чаще искать квартиры перед новогодними праздниками. Количество жилья, которое арендодатели готовы сдавать ежесуточно, увеличивается.

Цены в городах разные. За 500 грн можно снять "однушку" в Харькове и Ивано-Франковске, а в Хмельницком за такую сумму можно оплатить двухкомнатную квартиру.