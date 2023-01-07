Украинцам пересчитают пенсии с 1 марта: кому прибавят 1000 грн

В Украине в результате осовременивания пенсий в марте прибавку в 1000 грн могут получить те украинцы, расчетный размер выплаты которых составляет 4 166 грн. При этом при повышении не будут учитывать доплаты, которые входят в фактический размер пенсии.

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Как говорится в материале OBOZREVATEL, во время осовременивания пенсий повышение будет индивидуальным. С учетом уровня инфляции и размера роста зарплат, индексацию пенсий в Украине с 1 марта должны провести в размере 24% (точную цифру не озвучили).

Если осовременивание будет в размере 24%, то есть при пенсии в 4166 грн прибавка составит 1000 грн. Однако, если расчетный размер пенсии значительно меньше, чем минимальная пенсия, индексация может таких пенсионеров не коснуться.

Другой пример: ваш расчетный размер пенсии составляет 3000 грн. После осовременивания в марте 2023-го выплату увеличат до 3720 грн.

Таким образом, осовременивание не коснется украинцев, которые имели небольшие зарплаты или же накопили маленький стаж. В таком случае государственные гарантии подтягивают пенсию до определенного уровня, и эту прибавку и учитывают при осовременивании.

Если же ваш расчетный размер пенсии близок к фактическому, размер повышения будет около 24%. Откуда взялись 24%? Согласно формуле, половину от роста зарплат за прошедшие три года прибавляют к половине от уровня инфляции. Половина от суммы этих показателей – 24%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине некоторым пенсионерам могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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