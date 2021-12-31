Украинцам пересчитают пенсии, но прибавку получат не все: озвучены суммы

В Украине в результате повышения пенсий большое количество украинцев останутся с выплатой, размер которой составит около 2 тыс. грн. Минимальная пенсия увеличится на 159 грн, а гарантированная выплата для тех, кто достиг 65-летия и выполнил требования по стажу – всего на 80 грн.

Как рассказала ученая, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко, даже в рамках индексации пенсий в марте в среднем прибавка составит для многих украинцев около 100 грн. Кроме того, есть около 1,5 млн пенсионеров, которые до сих пор получают до 2 тыс. грн.

После повышения половина из них останется с выплатой, размер которой составляет около 2 тыс. грн. Также плохая новость заключается в том, что из-за повышения минимальной зарплаты всего на 3% до 6700 грн, гарантированная выплата для тех, кто достиг 65-летия и выполнил требования по стажу, увеличится всего на 80 грн. Дело в том, что согласно закону, украинцы с полным стажем имеют право на пенсию не меньше 40% минималки.

"Где-то 1,5 млн пенсионеров получают меньше 2 тыс. Это те, кто получает прожиточный минимум, по возрасту с неполным стажем, те, у кого были маленькие зарплаты, не хватало стажа. Они застряли на этих 2 тыс. и в следующем году они перейдут либо на 3 тыс., либо на чуть больше 2 тыс. Но они полгода будут жить только на эти свои до 2 тысяч", – говорит Ткаченко.

Стоит учитывать, что невысокая минималка влияет и на поступления в Пенсионный фонд. До 40% официально работающих показывают налоговой минимальную зарплату и с нее платят взносы и налоги. Остальное же, вероятно, получают в конвертах.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.