Украинцам пересчитают пенсии: кому прибавят почти 1600 грн

В Украине в 2022-м в результате повышения прожиточного минимума для нетрудоспобных максимальную пенсию увеличат на 1590 грн. Однако на такое повышение могут рассчитывать только те, кто уже получает максимальную выплату.

Такое повышение предусмотрено утвержденным бюджетом Украины на 2022 год. Так, максимальные и минимальные пенсии украинцам пересчитают в июле и в декабре 2022 года. В результате:

минимальную пенсию:

в июле повысят с 1934 до 2027 грн;

в декабре повысят с 2027 до 2093 грн.

максимальную пенсию:

в июле повысят с 19 340 до 20 270 грн;

в декабре повысят с 20 270 до 20 930 грн.

Отметим, что минимальную пенсию украинцам повысят всего на 159 грн. Такое повышение компенсирует ожидаемую инфляцию. В целом же размер пенсий не достигнет уровня фактического прожиточного минимума, который уже составляет больше 3 тыс. грн.

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На максимальную пенсию могут рассчитывать те украинцы, которые получали официальную белую зарплату, размер которой в разы превышает среднюю. Также стоит напомнить, что те украинцы, которые не имеют 29 лет стажа, вовсе не могут претендовать на пенсию в 60 лет.

Отметим, на рост требований к стажу также должны обратить внимание и работающие украинцы. Те, кто трудоустроен неофициально, также рискует столкнуться с похожей проблемой.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.