Украинцам пересчитают пенсии из-за зарплат: когда и как

В Украине из-за роста минимальной зарплаты минимальная пенсия для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил требования по стажу, увеличится. Так, гарантированная выплата с 2021-го до 2022-го вырастет с 2400 до 2760 грн.

В опубликованной Кабмином бюджетной резолюции в 2022 году предусмотрели размер минимальной зарплаты в размере 6900 грн. При этом по закону украинцы после 65 лет и при условии наличия полного стажа имеют право на пенсию, размер которой не может быть меньше 40%.

Также в Украине увеличат и надбавки за стаж. Норма стажа для мужчин в Украине составляет 35 лет, а для женщин – 30 лет. К примеру, если вместо 30 лет женщина проработает 40, то дополнительно к заработанной пенсии сможет получать 185 грн в месяц. При этом до 1 июля прибавка составляла всего 177 грн.

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Отметим, в Украине действуют единые требования для женщин и мужчин для выхода на пенсию: и по стажу, и по возрасту. При этом еще 10 лет назад женщины могли работать на 5 лет меньше. Норма, согласно которой для надбавки им нужно меньше стажа, сохранилась с тех пор.

Отметим, также прибавки к пенсиям повысят в декабре 2021-го. Тогда за каждый год сверх нормы будут доплачивать 19,3 грн. А за 10 лет доплатят уже 193 грн.

Вместе с доплатами увеличился и размер минимальной пенсии. Если раньше она составляла 1769 грн, то сейчас 1854 грн. Прибавка составила 85 грн. Максимальная выплата увеличилась с 17 690 до 18 540 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, всего в 2021-м ожидается еще три прибавки к пенсиям. Некоторые украинцы смогут получать почти на 1000 грн больше.