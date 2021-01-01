Украинцам пересчитали зарплаты: кто получит почти на тысячу больше

В Украине с 1 января 2021 года минимальную зарплату увеличили с 5 до 6 тыс. грн. Чистый размер составит 4 830 грн (после уплаты подоходного налога и военного сбора).

Согласно закону о государственном бюджете на 2021 год, следующий раз минималку повысят до 6,5 тыс. грн только в декабре. До повышения в январе минимальная "чистая" зарплата составляла 4025 грн.

Согласно данным Госстата, в Украине официально меньше 6 тыс. грн получают 27,2% работающих. Все они с 1 января могут рассчитывать на повышение. Среди них – работники бюджетных сфер, те, кто получают доплату к зарплате в конвертах.

В то же время большинство экспертов сходится во мнении, что средние зарплаты украинцев расти будут в любом случае.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

Однако стоит учитывать, что инфляция составит около 7,4%. К примеру, если вы сейчас получаете 13 тыс. грн, то в следующем году зарплата должна составить около 14 тыс. В таком случае повышение покроет уровень инфляции, в обратном же случае – реальный доход снизится.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина достигла нового исторического максимума по размеру среднемесячной долларовой заработной платы – 428 долларов.