Украинцам пересчитали пенсии: кто получил больше 77 тыс. и кого оставили за чертою бедности

В Украине после перерасчета пенсий в марте 2021-го всего 3,8% получают выплаты в размере от 10 тыс. грн. Самые большие суммы – у судей. В среднем они получают больше 77 тыс. грн в месяц.

Это следует из опубликованных данных Пенсионного фонда Украины. Большинство пенсионеров (54,7%) получает выплаты, размер которых не превышает 3 тыс. грн. Больше 10 тыс. грн платят всего лишь 419 тысячам пенсионеров (3,8%).

Более 10 000 грн – 419 022 пенсионера (3.8%)

5 001-10 000 грн – 1 457 878 (13.2%)

4 001-5 000 грн – 1 004 321 (9.1%)

3 001-4 000 грн – 2 123 774 (19.2%)

2 001-3 000 грн – 4 287 088 (38.8%)

Меньше 2 000 грн – 1 760 766 (15.9%)

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Если же внимательнее посмотреть на структуру пенсий, окажется, что в течение последних нескольких лет самые высокие прибавки получали судьи. Более того, размер их выплаты не зависит от прожиточного минимума.

К примеру, с января 2019-го пенсии судей выросли с 28,7 до 77,3 тыс. грн. В то же время военным на заслуженном отдыхе за это же время добавили всего 1 тыс. грн – в среднем их выплата увеличилась с 4,6 до 5,6 тыс. грн. Средняя пенсия по стране при этом выросла на 1,1 тыс. грн и по состоянию на апрель 2021-го не достигает даже 4 тыс. грн.

По подсчетам Минсоца, фактический прожиточный минимум для пенсионера составляет 4 382,47 грн. И все, кто получает меньше, находятся за чертой бедности. Действующий размер пенсии даже после повышения будет в несколько раз ниже.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.