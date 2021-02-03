Украинцам пересчитали пенсии: кому не дадут прибавку в 300 грн

В Украине в январе пересчитали пенсии тем, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу. Однако такое новшество не коснулось работающих пенсионеров.

Об этом сообщает "Пенсионный курьер" на своей странице Facebook. Пересчитали выплаты тем, кто помимо возраста также выполнил следующее требование:

имеют страховой стаж: мужчины 35 лет, а женщины 30 лет.

"Минимальный размер пенсий таких лиц с января 2021-го не может быть ниже 2400 грн (до этого было 2100 грн, – Ред). Пересчет пенсионной выплаты осуществляют со дня установления нового размера прожиточного минимума/минимальной заработной платы", – говорится в публикации.

Однако эта норма не касается работающих пенсионеров (осуществляющих деятельность, связанную с получением дохода. Им пенсия пересчитывается с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, или минимальной заработной платы, определенных законом на дату увольнения или прекращения такой деятельности.

Как будут повышать пенсию в 2021 году

С 1 марта – индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который повышать пенсию, считается 50% роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.

В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

В июле повысят выплаты пенсионерам 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. Это повышение коснется 1 млн пенсионеров.

В июле будет повышен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж.

В декабре будет повышение прожиточного минимума, что тоже приведет к увеличению пенсий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.

Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.