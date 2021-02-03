Украинцам пересчитали пенсии: кому не дадут прибавку в 300 грн
В Украине в январе пересчитали пенсии тем, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу. Однако такое новшество не коснулось работающих пенсионеров.
Об этом сообщает "Пенсионный курьер" на своей странице Facebook. Пересчитали выплаты тем, кто помимо возраста также выполнил следующее требование:
имеют страховой стаж: мужчины 35 лет, а женщины 30 лет.
"Минимальный размер пенсий таких лиц с января 2021-го не может быть ниже 2400 грн (до этого было 2100 грн, – Ред). Пересчет пенсионной выплаты осуществляют со дня установления нового размера прожиточного минимума/минимальной заработной платы", – говорится в публикации.
Однако эта норма не касается работающих пенсионеров (осуществляющих деятельность, связанную с получением дохода. Им пенсия пересчитывается с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, или минимальной заработной платы, определенных законом на дату увольнения или прекращения такой деятельности.
Как будут повышать пенсию в 2021 году
С 1 марта – индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который повышать пенсию, считается 50% роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.
В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.
В июле повысят выплаты пенсионерам 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. Это повышение коснется 1 млн пенсионеров.
В июле будет повышен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж.
В декабре будет повышение прожиточного минимума, что тоже приведет к увеличению пенсий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.