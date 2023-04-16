Украинцам перечислят зарплату: кому и сколько добавляют и какой должна быть минималка

В Украине в 2023-м большинство работодателей заявили о планах повысить заработные платы. Рассчитывать на значительную прибавку не стоит, а перерасчет ожидается в пределах от 5 до 20%. В то же время решение поднять зарплаты находящимся в тылу военным заморозили. О том, как и кому могут перечислить зарплату в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Какими должны быть зарплаты, чтобы компенсировать рост цен

В Украине и до полномасштабной войны минимальная заработная плата не обеспечивала стоимость минимально необходимого перечня товаров и услуг. Проблема бедности среди работающих сейчас значительно ухудшилась. В прошлом году минимальная зарплата выросла всего примерно на 3% (на 200 грн) до 6700 грн.

В 2023 минималку просматривать не будут. Однако кумулятивный уровень роста цен за 2022-й и 2023-й (учитывая прогноз НБУ) составит 45,3%. То есть минимальная зарплата должна составить 9 444 грн для того, чтобы компенсировать подорожание товаров и услуг. Правда, уровень фактического прожиточного минимума для трудоспособных (что должен быть не больше минимальной зарплаты) Минсоц перестал публиковать с февраля 2022-го. Поэтому оценить, какой должна быть минимальная зарплата, сложно.

В Европейском Союзе рекомендуют своим странам устанавливать минимальную зарплату на уровне не менее 60% от средней. Если бы такую практику использовали и в Украине, минималку нужно было бы установить на уровне около 9,6 тыс. грн (что фактически помогло бы компенсировать инфляцию). Теперь, чтобы минимальные зарплаты догнали инфляцию, понадобится три-четыре года при условии окончания войны.

Данные по средней заработной Госстат публиковать закончил. Кадровые порталы, ориентирующиеся на заработные платы в размещенных вакансиях, публикуют цифру в 16-17 тыс. грн (в столице – около 24 тыс. грн). Однако, далеко не все вакансии публикуются на специализированных порталах, кроме того, работодатели далеко не всегда указывают заработные платы.

Что будет с зарплатами до конца 2023-го

У работодателей нет достаточно средств для того, чтобы провести массовое повышение зарплат, предлагать высокие зарплаты новым сотрудникам, рассказывает Наталья Слинько, представитель grc. "Имеющие опыт всегда ожидают большие зарплаты", – рассказывает она.

Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина отмечает: зарплаты будут повышать неравномерно. У тех сотрудников, от работы которых зависит работа предприятия, имеют шанс на значительное повышение. Остальные повышать зарплаты могут на небольшой процент и в качестве жеста доброй воли. Возможности массово повысить зарплату всем нет.

В разных опросах до 60% работодателей заявили о том, что намерены повышать зарплаты. В первую очередь рост будет в тех отраслях, от которых зависит восстановление Украины. В их числе медицина, энергетика, строительство, военно-промышленный комплекс, агропромышленный комплекс. Работодатели будут следить за тем, что их зарплаты оставались конкурентными. Задача – сохранить коллектив.

Повышать зарплаты планируют в пределах 5-10% (согласно результатам опроса Osoba). С зарплатой в 20 тыс. грн можно ожидать надбавки в размере всего в 1-2 тыс. грн. Однако для некоторых сотрудников прибавка может быть более существенной. Около 14% работодателей планируют поднять зарплаты до 20%. То есть с зарплатой в 20 тыс. грн. прибавка может быть на уровне 4 тыс. грн.

Что будет с зарплатами военных

Еще несколько месяцев назад доплаты к зарплатам находящимся в тылу военным в размере 30 тыс. грн отменили. Затем в Раде приняли закон деньги вернуть, но сразу же зарегистрировали законопроект об отмене такого решения. Как объясняет замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, для возвращения доплат требуется около 150 млрд грн.

Таких средств нет. В законопроекте предлагали ограничить зарплаты на госпредприятиях, в органах власти в размере до 67 тыс. грн в месяц. Об этом никак не компенсирует расходы в 150 млрд грн. При этом собеседники OBOZREVATEL в правительстве говорят: таким ограничением тоже недовольны.

Найти топ-менеджера в банк, или на крупное предприятие с зарплатой в 67 тыс. грн, будет трудно. Это популярное решение, однако оно не поможет ни сэкономить бюджетные средства, ни развивать корпоративное управление в государственных компаниях. Вернут ли доплаты, пока сказать сложно. Как отмечает Железняк, такое решение вряд ли поддержит Кабмин, потому что они и инициировали отмену 30 тыс.