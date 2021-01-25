Украинцам пенсии повысят в шесть этапов: кому и как пересчитают

Украинцев в 2021-м ожидает сразу шесть этапов повышения пенсий. Помимо плановой индексации, также ожидается индексация в марте и повышением тем, кто достиг возраста 75 лет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как увеличатся пенсии в 2021 году:

С 1 января минимальная пенсия повысится с 2100 грн до 2400 грн.

С 1 марта – индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который будут повышать пенсию, рассчитывается от 50%-ного роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.

В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

В июле повысят выплаты пенсионерам, которым 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. Оно коснется 1 млн пенсионеров.

В июле будет увеличен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж.

В декабре планируется пересмотреть прожиточный минимум, что тоже приведет к увеличению пенсий.

Так, во время осовременивания на 11% повысят расчетный размер средней зарплаты за три года, на основании которой считается пенсия. Однако при этом повышать будут только расчетный размер. То есть без учета надбавок за сверхстаж, доплат для отдельных категорий и т.д.

Это связано с увеличением показателя средней зарплаты на 50% от инфляции за прошедший год и на 50% от темпов роста зарплаты за прошедшие три года.

Как сообщал OBOZREVATEL: