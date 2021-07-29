Украинцам объяснили, как вернуть деньги за навязанные контент-услуги на мобильном

В Украине мобильные операторы списывают с абонентов около 1,5 млрд грн в год за контент-услуги. Если тарифы оператора не менялись, а расходы на связь выросли, значит, за номером закреплен навязанный контент.

После обнаружения нежелательного списания средств абоненту нужно сразу обратиться к оператору с требованием отключить услугу и вернуть деньги. Об этом сообщает ЕП.

Сделать это можно через call-центр, онлайн-чат в личном кабинете на сайте оператора или через сообщение в Facebook.

Отключить услугу должны сразу, а возврата денег придется ждать – заявка будет рассматриваться до четырех дней. Однако никто не гарантирует, что средства вернут.

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Если представитель оператора отказывает в возврате денег, абонент может пожаловаться в Нацкомиссию по регулированию связи. Также пожаловаться можно в Госпотребслужбу, Киберполицию или Национальную полицию.

В правоохранительные органы необходимо обращаться с заявлением о наличии в действиях мобильного оператора признаков преступления, предусмотренного статьей 190 Уголовного кодекса – "Мошенничество".

В то же время судебная практика по гражданским искам абонентов по возврату средств свидетельствует, что суды в основном становятся на сторону мобильных операторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы теряют от 1 до 3 млрд грн с мобильных счетов в год на контент-услуги. При этом многие изначально даже не знают, что какая-то услуга для них подключена.

Люди жалуются на "хитрости" с подпиской давно. У многих пользователей случались ситуации, когда внезапно со счета начинали пропадать деньги, а потом оказывалось, что они подписаны на платные рассылки.