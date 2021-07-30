Украинцам объяснили, как сэкономить на отпуске в разгар сезона

Ведущий эксперт в отрасли туризма Александр Новиковский заявил, что для того, чтобы найти тур подешевле в разгар сезона, нужно самостоятельно отслеживать предложения туроператоров. По его словам, на пике сезона купить дешевый тур достаточно сложно, но все же можно найти более выгодные предложения на рынке.

"Туроператоры публикуют свои акционные предложения в соцсетях, Вайбер или Телеграмм-каналах. Отслеживать их – это лучший способ, как сегодня поймать какое-то реальное предложение от туроператора. Бывают и горящие туры, но сейчас разгар сезона, продается все и в больших объемах", – отметил Новиковский. Соответствующий комментарий он дал OBOZREVATEL.

По его словам, если вы получили услугу, которая не соответствует оговоренным параметрам, обязательно обратитесь к представителю оператора в стране пребывания, и попытайтесь на месте выяснить причину несоответствия.

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"Также постарайтесь зафиксировать это несоответствие, чтобы в дальнейшем иметь возможность получить компенсацию. Все условия работы прописаны в договоре. Потому стоит очень внимательно его читать. К слову, в соответствии с законом, договор подписывается именно между туристом и туроператором. Если нет – это уже нарушение", – добавил эксперт.

Всем, кто отправляется на отдых, Новиковский рекомендует обращать внимание на условия страхового полиса: очень важно какую сумму страховая компания готова предоставить для вашего медицинского обслуживания в стране отдыха, при каких условиях страховая компания может вам отказать в обслуживании и какие случаи не покрываются действиями страховки.

Лечение за границей достаточно дорогое. Поэтому эксперт рекомендует обращаться за разъяснениями к менеджерам туристических агентств, так как они смогут подобрать подходящий именно для вас вариант отдыха и страхового полиса.

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