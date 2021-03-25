Украинцам номера на машины будут выдавать по новым правилам: что изменилось

В Украине номера на автомобили будут выдавать с учетом новых правил. Согласно приказу Министерства внутренних дел (МВД) №166, украинец сможет получить номерной знак любой области, независимо от места своей прописки.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД. Если раньше номерной знак зависел от места прописки собственника авто, то по новым правила сервисные центры не смогут выдавать номерные знаки чужих областей.

Главное:

регион, который указывается в номерах, будет зависеть не от прописки собственники машины, а от места регистрации авто;

каждый сервисный центр МВД будет выдавать номерные знаки только своей области;

новшество не коснется тех номеров, которые оставили на платном хранении в сервисном центре.

"Такое нововведение позволяет оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних расходов: материальных (изготовление) и логистических (доставка и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов). В конечном итоге это приведет к экономии бюджетных средств", – говорится в публикации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве засняли седан Mercedes-Benz S63 AMG, у которого прямо на ходу один номерной знак меняется на другой. Секрет состоит в том, что машина обустроена так называемой рамкой-перевертышем.